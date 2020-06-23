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NASCAR Cup / Talladega / Yarış raporu

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!

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NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 06:19

Pazartesi günü gerçekleştirilen Talladega NASCAR Cup yarışında zafer Ryan Blaney'in oldu.

Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro and Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro
Nascar drivers stand in solidarity with Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro before the Nascar Cup race
Nascar drivers stand in solidarity with Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro before the Nascar Cup race
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field in the final lap
Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang leads the field
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
Race Winner Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang

Yoğun yağmur nedeniyle pazartesi gününe ertelenen Talladega NASCAR yarışı oldukça heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

188 turluk yarışın ilk bölümünde Joey Logano ilk sıradaydı. Yarışın 56. turunda piste güvenlik aracı girdi ve 60. turun ardından yarış tekrar başladı. O bölümde Tyler Reddick liderdi

Bitime 55 tur kala üçüncü sırada yer alan Chase Elliott, aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Son üç tura girerken Ryan Blaney liderdi ancak liderlik pistin her yerinde el değiştirdi. Son tura Kevin Harvick lider girse de,  Blaney liderliği almayı başardı

Ancak start finiş noktasına ilerlerken dört araç yan yanaydı.

Aric Almirola spin atarak finiş çizgisini geçerken, Erik Jones da duvara çarpıp kaza yaparak finiş çizgisini geçti.

Blaney, fotofinişle sadece 0.007 saniye farkla zafere ulaştı.

Ricky Stenhouse Jr ikinci ve spin atarak finiş çizgisini geçen Aric Almirola üçüncü oldu.

Denny Hamlin dördüncü olurken, kaza yaparak bitiş çizgisini geçen Jones  beşinci sırada finiş gördü.

İlk onu Chris Buescher, Alex Bowman, John Hunter Nemechek, Kurt Busch ve Harvick tamamladı.

 

Yarış sonucu:

Poz. # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gittiği tur
1 12 United States Ryan Blaney Ford 191   63
2 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 191 0.007 5
3 10 United States Aric Almirola Ford 191 --  
4 11 United States Denny Hamlin Toyota 191 0.085 18
5 20 United States Erik Jones Toyota 191 0.093  
6 17 United States Chris Buescher Ford 191 0.114 4
7 88 United States Alex Bowman Chevrolet 191 0.171 12
8 38 United States John Hunter Nemechek Ford 191 0.180  
9 1 United States Kurt Busch Chevrolet 191 0.199  
10 4 United States Kevin Harvick Ford 191 0.206 2
11 24 United States William Byron Chevrolet 191 0.314 11
12 13 United States Ty Dillon Chevrolet 191 0.339  
13 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 191 0.373 1
14 43 United States Bubba Wallace Chevrolet 191 1'26.726 1
15 37 United States Ryan Preece Chevrolet 191 4.931 3
16 32 United States Corey Lajoie Ford 191 5.567  
17 22 United States Joey Logano Ford 191 5.568 33
18 34 United States Michael McDowell Ford 191 6.046  
19 2 United States Brad Keselowski Ford 191 6.619  
20 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 191 8.667 19
21 62 United States Brendan Gaughan Chevrolet 191 9.355  
22 41 United States Cole Custer Ford 191 23.544  
23 6 United States Ryan Newman Ford 191 31.305 1
24 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 191 55.271 4
25 14 United States Clint Bowyer Ford 190 0.494  
26 21 United States Matt DiBenedetto Ford 190 0.864 1
27 00 United States Quin Houff Chevrolet 190 1 lap  
28 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 190 1 lap  
29 95 United States Christopher Bell Toyota 190 1 lap 4
30 27 United States Gray Gaulding Ford 190 1 lap  
31 77 United States B.J. McLeod Chevrolet 190 1 lap  
32 18 United States Kyle Busch Toyota 189 2 laps 5
33 66 United States Timmy Hill Toyota 185 6 laps  
34 78 United States Garrett Smithley Chevrolet 185 6 laps  
35 15 United States Brennan Poole Chevrolet 178 13 laps 1
36 53 United States J.J. Yeley Chevrolet 178 13 laps  
37 51 United States Joey Gase Ford 141 50 laps  
38 9 United States Chase Elliott Chevrolet 135 56 laps 3
39 3 United States Austin Dillon Chevrolet 133 58 laps  
40 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 127 64 laps  

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Talladega
Pilotlar Darrell WallaceJr. , Ricky StenhouseJr. , Ryan Blaney
Takımlar Team Penske
Editör Jim Utter

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