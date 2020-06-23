NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!

Yoğun yağmur nedeniyle pazartesi gününe ertelenen Talladega NASCAR yarışı oldukça heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

188 turluk yarışın ilk bölümünde Joey Logano ilk sıradaydı. Yarışın 56. turunda piste güvenlik aracı girdi ve 60. turun ardından yarış tekrar başladı. O bölümde Tyler Reddick liderdi

Bitime 55 tur kala üçüncü sırada yer alan Chase Elliott, aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Son üç tura girerken Ryan Blaney liderdi ancak liderlik pistin her yerinde el değiştirdi. Son tura Kevin Harvick lider girse de, Blaney liderliği almayı başardı

Ancak start finiş noktasına ilerlerken dört araç yan yanaydı.

Aric Almirola spin atarak finiş çizgisini geçerken, Erik Jones da duvara çarpıp kaza yaparak finiş çizgisini geçti.

Blaney, fotofinişle sadece 0.007 saniye farkla zafere ulaştı.

Ricky Stenhouse Jr ikinci ve spin atarak finiş çizgisini geçen Aric Almirola üçüncü oldu.

Denny Hamlin dördüncü olurken, kaza yaparak bitiş çizgisini geçen Jones beşinci sırada finiş gördü.

İlk onu Chris Buescher, Alex Bowman, John Hunter Nemechek, Kurt Busch ve Harvick tamamladı.

Yarış sonucu: