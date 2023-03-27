NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı
Tyler Reddick, Austin'deki kaotik yarışta oldukça rahat bir galibiyete ulaşarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.
İkinci sıradan başladığı yarışta hızlıca liderliği alan ve sonrasında kontrolü elden bırakmayan Reddick, 41 tur lider gittiği yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim olmayı başardı.
Böylece Reddick kariyerinin dördüncü ve bir 23XI Racing sürücüsü olarak ilk zaferine ulaştı.
Yarış sekiz kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı, bu nedenle etap arası verilmedi. Yedi farklı sürücü arasında 16 liderlik değişimi yaşandı.
Etap galibiyetleri ise ilk etapta William Byron'a, ikinci etapta galip Reddick'e gitti.
Bu hafta sonuna özel piste çıkan yıldız isimlerin hiçbiri ilk ona giremedi; 2009 F1 şampiyonu Jenson Button 18,IMSA yıldızı Jordan Taylor 24, 2007 F1 şampiyonu Kimi Raikkonen 29, IndyCar sürücüsü Conor Daly 36. sıralarda yer aldılar.
Yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson ise açılış turunda bir kazaya karıştıktan sonra yarışı sonuncu olarak tamamladı.
|Sıra
|No
|Sürücü
|Üretici
|Laps
|Zaman
|Fark
|Lider gidilen tur
|Yarış dışı
|1
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|75
|3:30'31.814
|41
|2
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|75
|3:30'33.225
|1.411
|3
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|75
|3:30'34.139
|2.325
|4
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|75
|3:30'34.518
|2.704
|5
|24
|William Byron
|Chevrolet
|75
|3:30'34.826
|3.012
|28
|6
|2
|Austin Cindric
|Ford
|75
|3:30'35.198
|3.384
|2
|7
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|75
|3:30'36.051
|4.237
|8
|17
|Chris Buescher
|Ford
|75
|3:30'36.110
|4.296
|1
|9
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|75
|3:30'36.333
|4.519
|10
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|75
|3:30'37.124
|5.310
|11
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|75
|3:30'37.626
|5.812
|12
|34
|Michael McDowell
|Ford
|75
|3:30'37.851
|6.037
|13
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|75
|3:30'38.691
|6.877
|14
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|75
|3:30'39.009
|7.195
|15
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|75
|3:30'39.765
|7.951
|16
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|75
|3:30'40.159
|8.345
|17
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|75
|3:30'40.277
|8.463
|18
|15
|Jenson Button
|Ford
|75
|3:30'41.143
|9.329
|19
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|75
|3:30'42.287
|10.473
|20
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|75
|3:30'43.233
|11.419
|21
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|75
|3:30'43.576
|11.762
|22
|21
|Harrison Burton
|Ford
|75
|3:30'43.935
|12.121
|23
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|75
|3:30'44.301
|12.487
|24
|9
|Jordan Taylor
|Chevrolet
|75
|3:30'46.330
|14.516
|25
|51
|Cody Ware
|Ford
|75
|3:30'47.679
|15.865
|26
|78
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|75
|3:30'47.828
|16.014
|27
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|75
|3:30'51.940
|20.126
|1
|28
|22
|Joey Logano
|Ford
|75
|3:31'14.436
|42.622
|1
|29
|91
|Kimi Raikkonen
|Chevrolet
|75
|3:36'00.614
|5'28.800
|30
|10
|Aric Almirola
|Ford
|74
|3:30'19.345
|1 Lap
|31
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|73
|3:26'04.787
|2 Laps
|1
|Accident
|32
|41
|Ryan Preece
|Ford
|68
|3:10'59.055
|7 Laps
|Accident
|33
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|62
|2:52'22.367
|13 Laps
|Accident
|34
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|60
|2:42'55.372
|15 Laps
|Accident
|35
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|56
|2:27'56.287
|19 Laps
|Driveshaft
|36
|50
|Conor Daly
|Chevrolet
|16
|52'24.101
|59 Laps
|Transmission
|37
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|10
|30'58.958
|65 Laps
|Accident
|38
|84
|Jimmie Johnson
|Chevrolet
|0
|3.384
|75 Laps
|DVP
|39
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|0
|3.318
|75 Laps
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