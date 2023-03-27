NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı

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İkinci sıradan başladığı yarışta hızlıca liderliği alan ve sonrasında kontrolü elden bırakmayan Reddick, 41 tur lider gittiği yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim olmayı başardı.

Böylece Reddick kariyerinin dördüncü ve bir 23XI Racing sürücüsü olarak ilk zaferine ulaştı.

Yarış sekiz kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı, bu nedenle etap arası verilmedi. Yedi farklı sürücü arasında 16 liderlik değişimi yaşandı.

Etap galibiyetleri ise ilk etapta William Byron'a, ikinci etapta galip Reddick'e gitti.

Bu hafta sonuna özel piste çıkan yıldız isimlerin hiçbiri ilk ona giremedi; 2009 F1 şampiyonu Jenson Button 18,IMSA yıldızı Jordan Taylor 24, 2007 F1 şampiyonu Kimi Raikkonen 29, IndyCar sürücüsü Conor Daly 36. sıralarda yer aldılar.

Yedi kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson ise açılış turunda bir kazaya karıştıktan sonra yarışı sonuncu olarak tamamladı.