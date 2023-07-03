NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

Avustralya'nın önde gelen serilerinden Supercars'ta son iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Van Gisbergen, bu hafta sonu Chicago'daki cadde pisti mücadelesinde NASCAR kariyerinin ilk yarışına çıktı.

Özellikle bu tip pistleri iyi tanımasının avantajından faydalanan Van Gisbergen, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve "kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaşan ilk pilot" gibi bir unvanı eline geçirmeyi başardı.

Normalde 100 tur üstünden gerçekleştirilecek olan yarış, yağmur nedeniyle birçok kez kesintiye uğramasının ardından havanın karardığı gerekçesiyle 75 tura kadar indirildi.

İkinci sıra son turlarda galibiyet mücadelesi veren Justin Haley'e giderken, ilk beşi Chase Elliott, Kyle Larson ve Kyle Busch tamamladı.

Etap galibiyetleri, 37 tur lider giden ve yarışın büyük bölümünü galibiyet mücadelesi veren Christopher Bell'e gitti -ancak kendisi kritik bir noktada dışarı taştı ve kötü bir noktada pit stop yapmak zorunda kalarak ancak 18. olabildi.

Bu hafta sonu yeniden bir NASCAR aracının direksiyonuna geçen Jenson Button ise 21. sırada yer aldı.