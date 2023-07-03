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NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

Chicago'da tarih yazan Shane van Gisbergen, ilk NASCAR yarışında galibiyete ulaşmayı başardı!

Nick DeGroot
Ekleyen:
Race winner Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing, Chevrolet Camaro

Avustralya'nın önde gelen serilerinden Supercars'ta son iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Van Gisbergen, bu hafta sonu Chicago'daki cadde pisti mücadelesinde NASCAR kariyerinin ilk yarışına çıktı.

Özellikle bu tip pistleri iyi tanımasının avantajından faydalanan Van Gisbergen, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve "kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaşan ilk pilot" gibi bir unvanı eline geçirmeyi başardı.

Normalde 100 tur üstünden gerçekleştirilecek olan yarış, yağmur nedeniyle birçok kez kesintiye uğramasının ardından havanın karardığı gerekçesiyle 75 tura kadar indirildi.

İkinci sıra son turlarda galibiyet mücadelesi veren Justin Haley'e giderken, ilk beşi Chase Elliott, Kyle Larson ve Kyle Busch tamamladı.

Etap galibiyetleri, 37 tur lider giden ve yarışın büyük bölümünü galibiyet mücadelesi veren Christopher Bell'e gitti -ancak kendisi kritik bir noktada dışarı taştı ve kötü bir noktada pit stop yapmak zorunda kalarak ancak 18. olabildi.

Bu hafta sonu yeniden bir NASCAR aracının direksiyonuna geçen Jenson Button ise 21. sırada yer aldı.

 

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Laps Led
1 91 New Zealand Shane van Gisbergen Chevrolet 78 2:50'47.391     9
2 31 United States Justin Haley Chevrolet 78 2:50'48.650 1.259 1.259 23
3 9 United States Chase Elliott Chevrolet 78 2:50'49.076 1.685 0.426  
4 5 United States Kyle Larson Chevrolet 78 2:50'49.839 2.448 0.763  
5 8 United States Kyle Busch Chevrolet 78 2:50'50.192 2.801 0.353  
6 2 United States Austin Cindric Ford 78 2:50'51.306 3.915 1.114  
7 34 United States Michael McDowell Ford 78 2:50'51.852 4.461 0.546  
8 22 United States Joey Logano Ford 78 2:50'53.032 5.641 1.180  
9 54 Ty Gibbs Toyota 78 2:50'53.773 6.382 0.741 1
10 17 United States Chris Buescher Ford 78 2:50'53.941 6.550 0.168  
11 11 United States Denny Hamlin Toyota 78 2:50'54.125 6.734 0.184  
12 10 United States Aric Almirola Ford 78 2:50'55.419 8.028 1.294  
13 24 United States William Byron Chevrolet 78 2:50'55.633 8.242 0.214  
14 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 78 2:50'55.940 8.549 0.307  
15 41 United States Ryan Preece Ford 78 2:50'56.285 8.894 0.345  
16 43 United States Erik Jones Chevrolet 78 2:50'57.444 10.053 1.159  
17 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 78 2:50'57.980 10.589 0.536  
18 20 United States Christopher Bell Toyota 78 2:50'58.350 10.959 0.370 37
19 38 United States Todd Gilliland Ford 78 2:50'58.862 11.471 0.512  
20 14 United States Chase Briscoe Ford 78 2:50'59.167 11.776 0.305  
21 15 United Kingdom Jenson Button Ford 78 2:50'59.382 11.991 0.215  
22 1 United States Ross Chastain Chevrolet 78 2:51'00.718 13.327 1.336  
23 78 United States Josh Bilicki Chevrolet 78 2:51'01.262 13.871 0.544  
24 6 United States Brad Keselowski Ford 78 2:51'02.063 14.672 0.801  
25 42 United States Noah Gragson Chevrolet 78 2:51'02.357 14.966 0.294  
26 51 United States Andy Lally Ford 78 2:51'03.221 15.830 0.864  
27 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 78 2:51'03.516 16.125 0.295  
28 45 United States Tyler Reddick Toyota 78 2:51'03.781 16.390 0.265 8
29 4 United States Kevin Harvick Ford 78 2:51'05.384 17.993 1.603  
30 21 United States Harrison Burton Ford 78 2:51'06.131 18.740 0.747  
31 23 United States Bubba Wallace Toyota 78 2:51'27.100 39.709 20.969  
32 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 77 2:51'06.310 1 Lap 1 Lap  
33 12 United States Ryan Blaney Ford 77 2:51'07.427 1 Lap 1.117  
34 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 77 2:51'18.034 1 Lap 10.607  
35 77 United States Ty Dillon Chevrolet 67 2:34'27.617 11 Laps 10 Laps  
36 3 United States Austin Dillon Chevrolet 62 2:17'40.068 16 Laps 5 Laps  
37 48 United States Alex Bowman Chevrolet 40 1:24'10.966 38 Laps 22 Laps  
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