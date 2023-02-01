NASCAR, Chastain olayının ardından duvar manevralarını yasakladı

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Chastain'in geçen Ekim ayında yaptığı ve kendisinin play-off'larda ilerlemesini sağlayan manevra, bundan böyle tüm pistlerde yasadışı olacak. Manevraya girişen sürücüler zaman cezası alacaklar.

NASCAR'ın rekabetten sorumlu yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı Elton Sawyer, değişikliğin güvenlik kaygılarına dayandığını söyledi.

Takımlara bu konuda bir bildiri gönderen NASCAR yönetimi, "Yönetim, Kural Kitabının 10.5.2.6.A Bölümü uyarınca bu manevranın gerçekleştirilmesini güvensiz olarak değerlendirecektir.

"Yarışmacılarımızın kendilerinin, diğer yarışmacıların veya taraftarların güvenliğini tehlikeye atabilecek stratejiler kullanmamalarını sağlamak için NASCAR, Martinsville'deki gibi güvenli olmayan bir manevraya kalkışan herhangi bir araca zaman cezası verecektir."

"Bu yeni bir kural değil. Güvenlik dili kural kitabında mevcuttu ve Martinsville'in ardından bunu değerlendirdik, bu nedenle 2022'nin son yarışını daha tutarlı şekilde yönettik.

"Sezon sonundan bu yana sürücüler ve ekiplerle birlikte çalışarak 2023 için kuralı en iyi şekilde nasıl yorumlayacağımızı tartıştık ve rakiplerimizin güvenliği için doğru yorumun bu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.