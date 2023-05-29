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NASCAR Charlotte yarışı yağmur nedeniyle ertelendi

Hafta sonu boyunca devam eden yağmurlar Pazar günü kendisini yeniden gösterdi ve Charlotte'daki mücadele ertelendi.

Jim Utter
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Monako GP ve Indianapolis 500 gibi yarışlarla aynı gün yapılacak, böylece motor sporları şöleni gibi geçen bir günü tamamlayacak olan yarış, Charlotte'da bir anda başlayan ve orta şiddette seyreden bir yağmur nedeniyle ertelendi. 

Sıralama turları da Cumartesi günü yağan bir diğer yağmur nedeniyle ertelenmişti, dolayısıyla yarışın sıralaması NASCAR performans ölçütüne göre belirlenecek.

İki hafta önceki son yarışta galibiyete ulaşan William Byron en düşük puana sahip isim, dolayısıyla mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak. 

Byron'u sırasıyla Kevin Harvick, Brad Keselowski, Denny Hamlin ve Kyle Busch takip etmekte.

İlk on sırayı tamamlayan isimlerse Chase Elliott, Bubba Wallace, Ryan Blaney, Christopher Bell ve Ricky Stenhouse Jr.

Geçtiğimiz hafta sonu North Wilkesboro Speedway'de düzenlenen All-Star Yarışını kazanan Kyle Larson 12. sırada yer alacak. 

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