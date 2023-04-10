NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda

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İlk etap bitmeden hemen önce pite giren Christopher Bell, iyi bir ikinci etap geçirdikten sonra bir daha pite girmeyerek yarış liderliğini devraldı.

Son 100 turda iyi bir tempo tutturan Bell, başta Tyler Reddick olmak üzere tüm rakiplerini savuşturdu ve kariyerinin beşinci galibiyetine ulaştı.

İkinci sıra Reddick'e gitti; kendisi böylece COTA'daki galibiyetin ve Richmond'daki podyumun ardından üst üste üçüncü kez podyuma çıkmayı başardı.

Üçüncü sırada ise bu yılki ilk podyumunu yakalayan Austin Dillon yer aldı.

Günün hayal kırıklıkları Kyle Busch ve Joey Logano oldular; Busch 32, Logano 37. sırada yer aldı..

İlk etabın galibi Kyle Larson da Ryan Preece ile yaşadığı çarpışmanın ardından yarışa erkenden veda eden bir diğer isimdi.

Etap araları da dahil olmak üzere yarış toplam 14 kez kesintiye uğradı ve dört farklı sürücü arasında sadece dört liderlik değişimi oldu.

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