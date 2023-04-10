NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda
Bristol'deki mücadelede iyi bir strateji güden Christopher Bell, son turlarda Tyler Reddick'in baskısına direnmeyi ve çamurlu zeminde yapılan mücadeleyi kazanmayı başardı.
İlk etap bitmeden hemen önce pite giren Christopher Bell, iyi bir ikinci etap geçirdikten sonra bir daha pite girmeyerek yarış liderliğini devraldı.
Son 100 turda iyi bir tempo tutturan Bell, başta Tyler Reddick olmak üzere tüm rakiplerini savuşturdu ve kariyerinin beşinci galibiyetine ulaştı.
İkinci sıra Reddick'e gitti; kendisi böylece COTA'daki galibiyetin ve Richmond'daki podyumun ardından üst üste üçüncü kez podyuma çıkmayı başardı.
Üçüncü sırada ise bu yılki ilk podyumunu yakalayan Austin Dillon yer aldı.
Günün hayal kırıklıkları Kyle Busch ve Joey Logano oldular; Busch 32, Logano 37. sırada yer aldı..
İlk etabın galibi Kyle Larson da Ryan Preece ile yaşadığı çarpışmanın ardından yarışa erkenden veda eden bir diğer isimdi.
Etap araları da dahil olmak üzere yarış toplam 14 kez kesintiye uğradı ve dört farklı sürücü arasında sadece dört liderlik değişimi oldu.
NASCAR Food City Dirt Race sonuç tablosu
|Sıra
|No
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Zaman
|Liderle fark
|Fark
|Lider gidilen tur
|1
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|250
|2:10'48.651
|100
|2
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|250
|2:10'49.120
|0.469
|0.469
|69
|3
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|250
|2:10'51.154
|2.503
|2.034
|4
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|250
|2:10'51.928
|3.277
|0.774
|5
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|250
|2:10'53.362
|4.711
|1.434
|6
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|250
|2:10'54.379
|5.728
|1.017
|7
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|250
|2:10'54.411
|5.760
|0.032
|8
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|250
|2:10'55.934
|7.283
|1.523
|9
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|250
|2:10'56.252
|7.601
|0.318
|10
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|250
|2:10'56.301
|7.650
|0.049
|11
|34
|Michael McDowell
|Ford
|250
|2:10'56.302
|7.651
|0.001
|12
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|250
|2:10'57.492
|8.841
|1.190
|13
|24
|William Byron
|Chevrolet
|250
|2:10'57.980
|9.329
|0.488
|14
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|250
|2:10'58.733
|10.082
|0.753
|15
|21
|Harrison Burton
|Ford
|250
|2:10'59.181
|10.530
|0.448
|16
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|250
|2:10'59.396
|10.745
|0.215
|17
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|250
|2:11'00.113
|11.462
|0.717
|18
|17
|Chris Buescher
|Ford
|250
|2:11'02.848
|14.197
|2.735
|19
|2
|Austin Cindric
|Ford
|250
|2:11'05.013
|16.362
|2.165
|20
|15
|J.J. Yeley
|Ford
|250
|2:11'05.676
|17.025
|0.663
|21
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|250
|2:11'07.202
|18.551
|1.526
|22
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|250
|2:11'08.321
|19.670
|1.119
|23
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|250
|2:11'09.762
|21.111
|1.441
|24
|41
|Ryan Preece
|Ford
|250
|2:11'11.218
|22.567
|1.456
|25
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|250
|2:11'11.233
|22.582
|0.015
|26
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|250
|2:11'12.847
|24.196
|1.614
|27
|9
|Josh Berry
|Chevrolet
|250
|2:11'17.546
|28.895
|4.699
|28
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|249
|2:11'05.916
|1 Lap
|1 Lap
|29
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|248
|2:11'01.565
|2 Laps
|1 Lap
|30
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|247
|2:11'10.802
|3 Laps
|1 Lap
|31
|10
|Aric Almirola
|Ford
|240
|2:11'11.970
|10 Laps
|7 Laps
|32
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|236
|2:09'52.100
|14 Laps
|4 Laps
|6
|33
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|205
|2:11'06.300
|45 Laps
|31 Laps
|34
|51
|Matt Crafton
|Ford
|185
|1:43'13.184
|65 Laps
|20 Laps
|35
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|177
|1:35'52.761
|73 Laps
|8 Laps
|75
|36
|13
|Jonathan Davenport
|Chevrolet
|176
|1:34'19.244
|74 Laps
|1 Lap
|37
|22
|Joey Logano
|Ford
|96
|53'48.984
|154 Laps
|80 Laps
Son Haberler
Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi
Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi
Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"
Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"
Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"
Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"
Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"
Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.