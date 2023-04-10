Önceki / Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"
NASCAR Cup / Bristol Sonuçlar

NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda

Bristol'deki mücadelede iyi bir strateji güden Christopher Bell, son turlarda Tyler Reddick'in baskısına direnmeyi ve çamurlu zeminde yapılan mücadeleyi kazanmayı başardı.

Nick DeGroot
Ekleyen:
NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda
Haberi dinle

İlk etap bitmeden hemen önce pite giren Christopher Bell, iyi bir ikinci etap geçirdikten sonra bir daha pite girmeyerek yarış liderliğini devraldı. 

Son 100 turda iyi bir tempo tutturan Bell, başta Tyler Reddick olmak üzere tüm rakiplerini savuşturdu ve kariyerinin beşinci galibiyetine ulaştı.

İkinci sıra Reddick'e gitti; kendisi böylece COTA'daki galibiyetin ve Richmond'daki podyumun ardından üst üste üçüncü kez podyuma çıkmayı başardı.

Üçüncü sırada ise bu yılki ilk podyumunu yakalayan Austin Dillon yer aldı. 

Günün hayal kırıklıkları Kyle Busch ve Joey Logano oldular; Busch 32, Logano 37. sırada yer aldı..

İlk etabın galibi Kyle Larson da Ryan Preece ile yaşadığı çarpışmanın ardından yarışa erkenden veda eden bir diğer isimdi.

Etap araları da dahil olmak üzere yarış toplam 14 kez kesintiye uğradı ve dört farklı sürücü arasında sadece dört liderlik değişimi oldu.

 

NASCAR Food City Dirt Race sonuç tablosu

Sıra No Sürücü Üretici Tur Zaman Liderle fark Fark Lider gidilen tur
1 20 United States Christopher Bell Toyota 250 2:10'48.651     100
2 45 United States Tyler Reddick Toyota 250 2:10'49.120 0.469 0.469 69
3 3 United States Austin Dillon Chevrolet 250 2:10'51.154 2.503 2.034  
4 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 250 2:10'51.928 3.277 0.774  
5 14 United States Chase Briscoe Ford 250 2:10'53.362 4.711 1.434  
6 31 United States Justin Haley Chevrolet 250 2:10'54.379 5.728 1.017  
7 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 250 2:10'54.411 5.760 0.032  
8 38 United States Todd Gilliland Ford 250 2:10'55.934 7.283 1.523  
9 4 United States Kevin Harvick Ford 250 2:10'56.252 7.601 0.318  
10 54 Ty Gibbs Toyota 250 2:10'56.301 7.650 0.049  
11 34 United States Michael McDowell Ford 250 2:10'56.302 7.651 0.001  
12 23 United States Bubba Wallace Toyota 250 2:10'57.492 8.841 1.190  
13 24 United States William Byron Chevrolet 250 2:10'57.980 9.329 0.488  
14 43 United States Erik Jones Chevrolet 250 2:10'58.733 10.082 0.753  
15 21 United States Harrison Burton Ford 250 2:10'59.181 10.530 0.448  
16 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 250 2:10'59.396 10.745 0.215  
17 6 United States Brad Keselowski Ford 250 2:11'00.113 11.462 0.717  
18 17 United States Chris Buescher Ford 250 2:11'02.848 14.197 2.735  
19 2 United States Austin Cindric Ford 250 2:11'05.013 16.362 2.165  
20 15 United States J.J. Yeley Ford 250 2:11'05.676 17.025 0.663  
21 77 United States Ty Dillon Chevrolet 250 2:11'07.202 18.551 1.526  
22 11 United States Denny Hamlin Toyota 250 2:11'08.321 19.670 1.119  
23 12 United States Ryan Blaney Ford 250 2:11'09.762 21.111 1.441  
24 41 United States Ryan Preece Ford 250 2:11'11.218 22.567 1.456  
25 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 250 2:11'11.233 22.582 0.015  
26 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 250 2:11'12.847 24.196 1.614  
27 9 Josh Berry Chevrolet 250 2:11'17.546 28.895 4.699  
28 1 United States Ross Chastain Chevrolet 249 2:11'05.916 1 Lap 1 Lap  
29 48 United States Alex Bowman Chevrolet 248 2:11'01.565 2 Laps 1 Lap  
30 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 247 2:11'10.802 3 Laps 1 Lap  
31 10 United States Aric Almirola Ford 240 2:11'11.970 10 Laps 7 Laps  
32 8 United States Kyle Busch Chevrolet 236 2:09'52.100 14 Laps 4 Laps 6
33 42 United States Noah Gragson Chevrolet 205 2:11'06.300 45 Laps 31 Laps  
34 51 United States Matt Crafton Ford 185 1:43'13.184 65 Laps 20 Laps  
35 5 United States Kyle Larson Chevrolet 177 1:35'52.761 73 Laps 8 Laps 75
36 13 Jonathan Davenport Chevrolet 176 1:34'19.244 74 Laps 1 Lap  
37 22 United States Joey Logano Ford 96 53'48.984 154 Laps 80 Laps  
paylaşım
yorumlar

Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"
Nick DeGroot Daha fazlası
Nick DeGroot
Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"

Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"

NASCAR Cup
Austin

Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık" Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"

Button'ın ilk NASCAR yarışı, aşırı sıcaklar nedeniyle erkenden bitebilirmiş

Button'ın ilk NASCAR yarışı, aşırı sıcaklar nedeniyle erkenden bitebilirmiş

NASCAR Cup
Austin

Button'ın ilk NASCAR yarışı, aşırı sıcaklar nedeniyle erkenden bitebilirmiş Button'ın ilk NASCAR yarışı, aşırı sıcaklar nedeniyle erkenden bitebilirmiş

NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı

NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı

NASCAR Cup
Austin

NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı NASCAR COTA: Reddick kazandı, Raikkonen ve Button arkalarda kaldı

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.