NASCAR, Atlanta ve Homestead yarışlarını seyircisiz yapacak

Miami-Dade Belediye Başkanı Carlos Gimenez, önümüzdeki hafta sonu Homestead-Miami Speedway'deki yarışlar da dahil olmak üzere, birkaç büyük halka açık etkinliğinin iptal edileceğini açıklamıştı.

Ancak Gimenez, taraftar katılımı olmaması halinde yarışın yapılmasına izin vereceklerini de söyledi.

NASCAR yaptığı görüşmeler sonrası etkinliğin taraftar katılımı olmadan gerçekleşmesini kabul etti ve yarış bundan ötürü seyircisiz yapılacak.

NASCAR ayrıca Atlanta'daki diğer yarışın da seyircisiz olarak gerçekleştirileceğini doğruladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan Coronavirüs (COVID-19), dünya çapında çok sayıda etkinliğin iptaline ya da ertelenmesine yol açtı.

NASCAR'ın açıklaması:

Atlanta Motor Speedway'in açıklaması: