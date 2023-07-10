NASCAR Atlanta II: Byron bu sezonki dördüncü galibiyetine uzandı
Atlanta'da bu sezon düzenlenen ikinci yarış yağmur nedeniyle kısaltıldı, galibiyet ise şampiyona liderliğini alan William Byron'a gitti.
Yağmurun gelmesi nedeniyle son etapta durdurulan yarış, kısa bir süre sonra resmen sonlandırıldı, bu da son 75 turdan yoksun kalmamız demekti.
Galibiyet son etaba lider başlayan Byron'a gitti, sezonun dördüncü galibiyetine ulaşan Byron, artık şampiyonanın da zirvesinde yer alıyor!
Daniel Suarez az farkla ikinci oldu ve bu sezonki en iyi sonucuna ulaştı, Trackhouse'un iki yarışlık galibiyet serisi de böylece son buldu.
Üçüncü sıra tecrübeli isimlerden A.J. Allmendinger'a giderken, ilk beşi Michael McDowell ve Kyle Busch tamamladı, böylece Chevrolet dört araçla ilk beşte yer aldı.
Yarışa en çok liderlik eden isim 46 turla Aric Almirola oldu, ancak kendisi 18. sırayla yetinmek zorunda kaldı.
NASCAR Atlanta II - Yarış sonuçları
|Sıra
|#
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Fark
|Lider gidilen tur
|1
|24
|William Byron
|Chevrolet
|185
|20
|2
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|185
|1.015
|3
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|185
|1.523
|6
|4
|34
|Michael McDowell
|Ford
|185
|1.892
|5
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|185
|2.198
|6
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|185
|3.419
|19
|7
|15
|J.J. Yeley
|Ford
|185
|3.730
|8
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|185
|4.083
|9
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|185
|4.084
|20
|10
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|185
|5.510
|11
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|185
|6.052
|12
|2
|Austin Cindric
|Ford
|185
|6.709
|10
|13
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|185
|6.710
|14
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|185
|6.711
|15
|17
|Chris Buescher
|Ford
|185
|6.712
|39
|16
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|185
|8.042
|17
|22
|Joey Logano
|Ford
|185
|9.226
|11
|18
|10
|Aric Almirola
|Ford
|185
|9.705
|46
|19
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|185
|10.455
|20
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|185
|10.456
|1
|21
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|185
|11.018
|22
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|185
|12.288
|23
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|185
|13.218
|24
|41
|Ryan Preece
|Ford
|185
|13.632
|25
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|185
|14.316
|5
|26
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|185
|18.194
|27
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|185
|21.218
|28
|21
|Harrison Burton
|Ford
|184
|1 Lap
|29
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|184
|1 Lap
|5
|30
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|181
|4 Laps
|31
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|179
|6 Laps
|32
|51
|Cole Custer
|Ford
|178
|7 Laps
|33
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|174
|11 Laps
|34
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|150
|35 Laps
|35
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|124
|61 Laps
|36
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|111
|74 Laps
|4
|37
|62
|Austin Hill
|Chevrolet
|92
|93 Laps
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