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NASCAR Cup / Atlanta II Sonuçlar

NASCAR Atlanta II: Byron bu sezonki dördüncü galibiyetine uzandı

Atlanta'da bu sezon düzenlenen ikinci yarış yağmur nedeniyle kısaltıldı, galibiyet ise şampiyona liderliğini alan William Byron'a gitti.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro, Noah Gragson, LEGACY MOTOR CLUB, Sunseeker Resort Chevrolet Camaro

Yağmurun gelmesi nedeniyle son etapta durdurulan yarış, kısa bir süre sonra resmen sonlandırıldı, bu da son 75 turdan yoksun kalmamız demekti.

Galibiyet son etaba lider başlayan Byron'a gitti, sezonun dördüncü galibiyetine ulaşan Byron, artık şampiyonanın da zirvesinde yer alıyor!

Daniel Suarez az farkla ikinci oldu ve bu sezonki en iyi sonucuna ulaştı, Trackhouse'un iki yarışlık galibiyet serisi de böylece son buldu.

Üçüncü sıra tecrübeli isimlerden A.J. Allmendinger'a giderken, ilk beşi Michael McDowell ve Kyle Busch tamamladı, böylece Chevrolet dört araçla ilk beşte yer aldı.

Yarışa en çok liderlik eden isim 46 turla Aric Almirola oldu, ancak kendisi 18. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

 

NASCAR Atlanta II - Yarış sonuçları

Sıra # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gidilen tur
1 24 United States William Byron Chevrolet 185   20
2 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 185 1.015  
3 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 185 1.523 6
4 34 United States Michael McDowell Ford 185 1.892  
5 8 United States Kyle Busch Chevrolet 185 2.198  
6 6 United States Brad Keselowski Ford 185 3.419 19
7 15 United States J.J. Yeley Ford 185 3.730  
8 31 United States Justin Haley Chevrolet 185 4.083  
9 12 United States Ryan Blaney Ford 185 4.084 20
10 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 185 5.510  
11 43 United States Erik Jones Chevrolet 185 6.052  
12 2 United States Austin Cindric Ford 185 6.709 10
13 9 United States Chase Elliott Chevrolet 185 6.710  
14 11 United States Denny Hamlin Toyota 185 6.711  
15 17 United States Chris Buescher Ford 185 6.712 39
16 38 United States Todd Gilliland Ford 185 8.042  
17 22 United States Joey Logano Ford 185 9.226 11
18 10 United States Aric Almirola Ford 185 9.705 46
19 77 United States Ty Dillon Chevrolet 185 10.455  
20 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 185 10.456 1
21 3 United States Austin Dillon Chevrolet 185 11.018  
22 14 United States Chase Briscoe Ford 185 12.288  
23 20 United States Christopher Bell Toyota 185 13.218  
24 41 United States Ryan Preece Ford 185 13.632  
25 23 United States Bubba Wallace Toyota 185 14.316 5
26 48 United States Alex Bowman Chevrolet 185 18.194  
27 45 United States Tyler Reddick Toyota 185 21.218  
28 21 United States Harrison Burton Ford 184 1 Lap  
29 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 184 1 Lap 5
30 4 United States Kevin Harvick Ford 181 4 Laps  
31 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 179 6 Laps  
32 51 United States Cole Custer Ford 178 7 Laps  
33 42 United States Noah Gragson Chevrolet 174 11 Laps  
34 54 Ty Gibbs Toyota 150 35 Laps  
35 1 United States Ross Chastain Chevrolet 124 61 Laps  
36 5 United States Kyle Larson Chevrolet 111 74 Laps 4
37 62 United States Austin Hill Chevrolet 92 93 Laps  
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NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

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