NASCAR Atlanta II: Byron bu sezonki dördüncü galibiyetine uzandı

Yağmurun gelmesi nedeniyle son etapta durdurulan yarış, kısa bir süre sonra resmen sonlandırıldı, bu da son 75 turdan yoksun kalmamız demekti.

Galibiyet son etaba lider başlayan Byron'a gitti, sezonun dördüncü galibiyetine ulaşan Byron, artık şampiyonanın da zirvesinde yer alıyor!

Daniel Suarez az farkla ikinci oldu ve bu sezonki en iyi sonucuna ulaştı, Trackhouse'un iki yarışlık galibiyet serisi de böylece son buldu.

Üçüncü sıra tecrübeli isimlerden A.J. Allmendinger'a giderken, ilk beşi Michael McDowell ve Kyle Busch tamamladı, böylece Chevrolet dört araçla ilk beşte yer aldı.

Yarışa en çok liderlik eden isim 46 turla Aric Almirola oldu, ancak kendisi 18. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

NASCAR Atlanta II - Yarış sonuçları