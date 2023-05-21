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NASCAR All-Star: Suarez ve Buescher ilk çizgiyi kapattı

Daniel Suarez ve Chris Buescher ilk günkü Heat 1 ve 2 yarışlarını kazandılar, böylece North Wilkesboro'daki All-Star yarışına ilk çizgiden başlayacaklar.

Jim Utter
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Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Trackhouse Motorplex Chevrolet Camaro

All-Star yarışının gridini belirleyen iki seansın ilki olan Heat 1'i kazanan Suarez, böylece 200 turluk ve 1 milyon dolar para ödüllü yarışı kazanmak için büyük avantaj elde etti.

Seansın ardından konuşan Suarez, "Araç çok hızlıydı, çocuklara teşekkür etmeliyim. Takım mükemmel, etrafımızda çok iyi insanlar var."

“Son birkaç yarıştır kendimizi gösteremedik ancak artık sıra bizde." dedi.

Seansın ikincisi son şampiyon Joey Logano olurken, üçüncülük Chase Briscoe'ya gitti. Logano yarınki yarışa üçüncü, Briscoe ise beşinci sırada başlayacak.

Heat 2 seansında ise Buescher dominasyonu vardı, yarışın ortasında yağmur lastiklerine geçilmesine rağmen liderliği bırakmayan Buescher 60 turluk yarışın tüm turlarını lider tamamlamayı başardı!

İkinci sıra Austin Dillon'a giderken, üçüncü sırada sezonun en başarılı isimlerinden William Byron yer aldı. Dillon yarınki yarışa dördüncü, Byron ise altıncı sırada başlayacak.

İlk 10 sırayı tamamlayan isimlerse Christopher Bell, Brad Keselowski, Denny Hamlin ve Bubba Wallace oldular.

Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Trackhouse Motorplex Chevrolet Camaro

Daniel Suarez, Trackhouse Racing, Trackhouse Motorplex Chevrolet Camaro

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

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