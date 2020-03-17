NASCAR, 3 Mayıs'a kadarki tüm yarışları erteledi

NASCAR, pazartesi akşamı yaptığı açıklama ile Coronavirüs'ün etkisini arttırması nedeniyle takvimde değişiklik yapmaktan başka çareleri kalmadığını duyurdu.

“Taraftarlarımızın, endüstrimizin ve yarıştığımız toplulukların sağlığı ile güvenliği, bizim en önemli önceliğimiz. NASCAR bu sebeple, tüm yarış etkinliklerini 3 Mayıs'taki Martinsville yarışına kadar erteliyor."

“Taraftarlarımıza sabırlarından ötürü teşekkür ediyoruz ve yarış pistine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon, 36 yarışın hepsini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve bu durumu halk sağlığı yetkilileri ve tıp uzmanları ile yakından izlemeye devam ediyoruz. Gelecekte yeniden planlama yapacağız."

“Şimdi odak noktamız bu zorlu zamanda birlikte hareket ederken herkesin güvenliği ve refahı.”

NASCAR, cuma günü Coronavirüs pandemisi nedeniyle Homestead-Miami Speedway ve Atlanta Motor Speedway'deki yarışlarını ertelendiğini duyurmuştu.

Yeni duyuruyla birlikte Texas Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Richmond Raceway, Talladega Superspeedway ve Dover International Speedway'deki yarışlar da resmen ertelenmiş oldu.

NASCAR’ın bu hamlesi ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin önümüzdeki sekiz hafta boyunca 50 veya daha fazla kişiden oluşan etkinlikleri ertelemesini veya iptal etmesini önermesinden sonra geldi.

Texas Motor Speedway'in yöneticisi Eddie Gossage, "NASCAR'ın yarışı ertelemekten başka seçeneğinin olmadığı mevcut şartlar göz önüne alındığında, bu kararı açıkça destekliyoruz. Yeni tarih hakkında bilgi alır almaz, bunu taraftarlarımızla paylaşacağız." dedi.