NASCAR 17 Mayıs'ta Darlington'da yarışmaya başlayacak!

NASCAR, UFC ile beraber sezona yeniden başlayan ilk ana sportif organizasyonlardan biri olacak. Atlanta, Homestead, Texas, Richmond, Talladega ve Martinsville yarışları, salgın sebebiyle ertelenmişti.

An itibariyle yer alan plan ise sezona, 17 Mayıs'ta Darlington Raceway'de yapılacak 400 millik bir yarış ile devam etmek. Aşağıda yer alan tüm etkinlikler ise seyircisiz yapılacak.

NASCAR yönetimi başkan yardımcısı ve şef yarış gelişimi sorumlusu Steve O'Donnell, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "NASCAR ve serinin takımları, yarışlara dönmek için çok heyecanlılar ve yarışmaya geri dönmek için gereken sorumluluğun farkındalar."

"NASCAR, katılımcılarımızın, sorumlularımızın ve alandaki halkın güvenliğini sağlayabileceği bir şekilde geri dönüş yapacak. Tüm halka, eyalete, federal görevlilere, sağlık çalışanlarına ve endüstrideki herkese, yarışlara geri dönmemiz konusundaki yardımları için teşekkür ediyoruz. Bununla beraber araçların piste dönmesini bekleyen tutkulu taraftarlarımızın da bir an önce aramıza katılmalarını iple çekiyoruz."

Tarih Pist Seri Yarış Uzunluğu 17 Mayıs Darlington Cup 400 mil 19 Mayıs Darlington Xfinity 200 mil 20 Mayıs Darlington Cup 500 km 24 Mayıs Charlotte Cup 600 mil 25 Mayıs Charlotte Xfinity 300 mil 26 Mayıs Charlotte Trucks 200 mil 27 Mayıs Charlotte Cup 500 km

Pist başkanı Kerry Tharp ise şunları söyledi: "2020 NASCAR sezonunun, Darlington Raceway'de devam edecek olması gurur verici. Birkaç hafta içinde, dört günde üç yarışa ev sahipliği yapacağız. Darlington sporun en ironik ve tarihi pistlerinden bir tanesi. Eyaletimizin, NASCAR ile beraber çalışarak bu etkinliği düzenlemesine izin vermiş olmasını sevinçle karşılıyoruz. Onların bize verdiği destek çok anlamlı."

"CDC ve halk sağlık örgütü ile beraber çalışarak, taraftarların bu yarışlara alınmama kararını aldık; ancak, tüm taraftarlarımızın FOX, FS1, FOX Deportes, MRN Radio ve SiriusXM NASCAR Radio'dan yarışımızı dinlemesini veya izlemesini isteriz."

Bu kendine özgü takvim, Mayıs'ta hem Darlington hem de Charlotte'ta yapılacak iki Cup serisi yarışını barındırıyor ve buna hafta ortasında yapılacak olan yarışlar da dahil.