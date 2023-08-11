Mike Rockenfeller, iki yarışlığına NASCAR'da mücadele edecek
2013 DTM şampiyonu Mike Rockenfeller, kariyerinin üçüncü ve dördüncü NASCAR yarışına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde George Floyd'un öldürülmesiyle alay eden bir sosyal medya paylaşımını beğendiği ortaya çıkan Gragson, NASCAR yönetimi tarafından süresiz olarak uzaklaştırıldı.
Legacy Motor Club adına yarışmakta olan Gragson'ın takımdan kovulduğu da söyleniyordu, ancak bu iddialar bizzat Motorsport.com'a yapılan bir açıklamanın ardından yalanlandı.
Yine de Gragson'ın yerinin doldurulması gerekiyor, geçen hafta bu görevi Josh Berry gibi bir Xfinity veteranı üstlenmişti.
Takımın bu seferki seçimi ise motor sporları severlerin yakından tanıyacağı bir isim oldu: 2013 DTM şampiyonu ve iki kez Le Mans 24 Saat galibi Mike Rockenfeller!
Rockenfeller hem bu hafta sonu Indianapolis'te, hem de gelecek hafta Watkins Glen'de piste çıkacak. Her iki pist de Avrupa tarzı pistler, dolayısıyla Rockenfeller'in işi çok da zor değil.
Takımın tercihini Rockenfeller'dan yana yapmasının en büyük sebebi hiç şüphesiz ki takım sahibi Jimmie Johnson, nitekim iki isim yakın arkadaşlar.
Hatta bu ikili ve 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button kısa süre önce Le Mans 24 Saat'te, Garage 56 projesi kapsamında bir NASCAR aracının direksiyonuna geçmişlerdi.
Rockenfeller'ın da katılımıyla birlikte bu hafta sonu yarışacak önemli isimlerin sayısı arttı; nitekim Jenson Button, Kamui Kobayashi, Brodie Kostecki ve Shane van Gisbergen gibi isimler de bu hafta sonu pistte olacaklar.
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