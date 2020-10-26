Michael Jordan ve Denny Hamlin, yeni NASCAR takımlarının ismini açıkladılar

Takım 2021 sezonunda, Bubba Wallace'ın kullanacağı, Jordan'ın efsanevi 23 numarasını taşıyan Toyota Camry ile yarışacak.

NBA'in efsane ismi Jordan ve üç kez Daytona 500 galibi Hamlin, takım ismini yaratırken kendi ikonik numaralarını kullandılar ve 23XI Racing sosyal medya hesapları, Perşembe günü hizmete girdi.

Yaptığı açıklamada Hamlin şunlara değindi: "Michael ve ben, bu takım için ortak bir vizyona sahibiz, bu yüzden takım isminde bunu yansıtmak, bununla beraber Michael ile ünlenen ikonik 23 numarayı araçta görmek heyecan verici olacak."

Hamlin, Joe Gibbs Racing'de sürücü olarak yarışmaya devam ederken, 23XI Racing'in azınlık sahibi olacak.

Çoktan 10.000 takipçi barajını geçmiş olan takımın resmi Twitter hesabı, açıklamayla ilgili olarak şu videoyu paylaştı:

Wallace, NASCAR'ın Cup serisinde yarışan tek Afro-Amerikalı sürücü ve bu serideki kariyerinin tamamını Richard Petty Motorsports ile geçirdi, aldığı en iyi sonuç ise 2018 Daytona 500'deki ikincilik oldu. Gelecek sene RPM'de onun yerini alacak olan isim ise Erik Jones olacak.

27 yaşındaki pilot sporun, Amerika'daki ırk adaletsizliği konusunda önde gelen isimlerinden biri oldu. Bundan itibaren ise NASCAR, taraftar kitlesinin çeşitliliğini artırmak amacıyla verimli adımlar attı; Konfederasyon bayrağının yarışlarda yer almasını yasaklayan seri, Black Lives Matter hareketine de destek verdi.

2021 sezonu, Wallace'ın Cup serisinde geçireceği dördüncü tam zamanlı sezon olacak.