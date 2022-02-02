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Mayweather'ın NASCAR takımı Daytona 500'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Boks efsanesi Floyd Mayweather'ın sahibi olduğu Money Team Racing, 2022'de Daytona 500'de yarışacak.

Mayweather'ın NASCAR takımı Daytona 500'de yarışacak
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Söylenene göre, Money Team yıllardır bunun için çalışıyor ve artık bu ayın sonunda ilk yarışlarına çıkacak. Bir sözleşmeleri olmadığı için, etkinliğe girmek için sürücü Kaz Grala ile iyi bir yarış çıkarmak  zorundalar.

Money Team Racing (TMTR), sezon açılışında ECR tarafından tedarik edilen motorlarla 50 numaralı Pit Viper Chevrolet Camaro'yu yarıştıracak.

Mayweather, "Hızlı araçları ve rekabet etmeyi çok seviyorum. NASCAR'ın kolay olmayacağını biliyorum ama kolay olmayan bir şey benim için yapmaya değer değil."

"Bununla birlikte, otomobil yarışlarına girmenin Mayweather markası için mükemmel olacağına inanıyorum." dedi.

Mayweather, boks kariyerinde, 27 nakavt ve 11 dünya şampiyonluğu ile 50-0 olmak üzere mükemmel bir rekora sahip.

Kaz Grala, Money Team Racing

Kaz Grala, Money Team Racing

Photo by: Money Team Racing

Grala, 2021 yılında Daytona 500'ü 28. sırada tamamlamıştı. 23 yaşındaki sürücü dört Cup startı aldı ve 2020'de Daytona Road Course'da Austin Dillon'ın yerine yedinci olarak etkileyici bir finiş gördü.

Grala, "Floyd Mayweather'ın NASCAR girişinde onlar için yarışmak benim için bir onur. Bu, globalleştiğimiz ve yeni seyirciler kazandığımız için sporumuz adına heyecan verici bir dönem."

"Floyd'un kazanmak için burada olduğunu biliyorum ve programa dahil olan herkesin bunu gerçekleştirebileceğine kesinlikle inanıyorum. Yeni bir organizasyon olarak büyümek için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ancak bu takımın yapılanmasının bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

Takım 2022 sezonu boyunca belirli yarışlarda yer almayı umduğu için, Tony Eury Jr. ekibin başında olacak. StarCom Racing'den Michael ve Matt Kohler'ın yanı sıra Bill Woehlemann da takımla yakından ilgilenecek.

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