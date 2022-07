Kvyat, NASCAR Cup'ın Indianapolis ayağıyla yarışlara dönüyor

28 yaşındaki Kvyat, yaptığı anlaşma kapsamında üç NASCAR Cup yarışına katılacak. Bunlardaki ilki önümüzdeki Pazar Indianapolis Motor Speedway Road Course'ta, ikincisi 21 Ağustos'ta Watkins Glen International'da ve üçüncüsü 9 Ekim'de Charlotte Roval'de yapılacak.

Eski Red Bull pilotu, bu üç etkinlikte yarış efsanesi Toine Hezemans ve Hollandalı girişimci Ernst Berg'in işbirliğiyle kurulan Team Hezeberg ile yarışacak.

Takımın ilk aracında bu yıl Loris Hezemans yarışırken, Kvyat ikinci aracı süren isim olacak.

Formula 1'den ayrılmasından bu yana pistlerden uzak kalan Kvyat, “İlk kez NASCAR Cup Serisi'nde yer alacağım için çok mutluyum."

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en üst seviye yarış serisi olan bu kategoriye katılma konusunda her zaman istekliydim."

“NASCAR'ın saf bir yarışma şekli var ve her zaman ilgimi çeken bir seri oldu. Orada başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve gelecekte hem zaferler hem de şampiyonlar için yarışmayı umuyorum.” dedi.

Watkins Glen'de Formula 1 deneyimine sahip tek sürücü Kvyat olmayacak. Orada bir Trackhouse Racing Chevrolet Camaro ZL1 ile yarışacağını açıklayan eski dünya şampiyonu Kimi Raikkonen de yer alacak.

Bu yılın başlarında da eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve de Team Hezeberg ile Daytona 500'e katılmıştı.

Kvyat son olarak 2020 yılında Formula 1'de yer almış ve ardından koltuğunu Yuki Tsunoda'ya kaybetmişti. 2021'i Alpine'in yedek pilotu olarak geçiren Kvyat, 2022'de G-Drive ile WEC'e katılmayı planlıyordu ancak Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar sonrası bu plandan vazgeçmek zorunda kaldı.

Daniil Kvyat, Toro Rosso celebrates on the podium at the German GP in 2019

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images