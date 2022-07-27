Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
NASCAR Cup / Indianapolis Haberler

Kvyat, NASCAR Cup'ın Indianapolis ayağıyla yarışlara dönüyor

Eski Red Bull Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, bu hafta sonu NASCAR Cup Serisi'nde ilk yarışına çıkacak. Rus pilot, Hollandalı Hezeberg Takımı için yarışıyor.

Ekleyen:
, Editör
Kvyat, NASCAR Cup'ın Indianapolis ayağıyla yarışlara dönüyor
Haberi dinle

28 yaşındaki Kvyat, yaptığı anlaşma kapsamında üç NASCAR Cup yarışına katılacak. Bunlardaki ilki önümüzdeki Pazar Indianapolis Motor Speedway Road Course'ta, ikincisi 21 Ağustos'ta Watkins Glen International'da ve üçüncüsü 9 Ekim'de Charlotte Roval'de yapılacak.

Eski Red Bull pilotu, bu üç etkinlikte yarış efsanesi Toine Hezemans ve Hollandalı girişimci Ernst Berg'in işbirliğiyle kurulan Team Hezeberg ile yarışacak.

Takımın ilk aracında bu yıl Loris Hezemans yarışırken, Kvyat ikinci aracı süren isim olacak.

Formula 1'den ayrılmasından bu yana pistlerden uzak kalan Kvyat, “İlk kez NASCAR Cup Serisi'nde yer alacağım için çok mutluyum."

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en üst seviye yarış serisi olan bu kategoriye katılma konusunda her zaman istekliydim."

“NASCAR'ın saf bir yarışma şekli var ve her zaman ilgimi çeken bir seri oldu. Orada başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve gelecekte hem zaferler hem de şampiyonlar için yarışmayı umuyorum.” dedi.

Watkins Glen'de Formula 1 deneyimine sahip tek sürücü Kvyat olmayacak. Orada bir Trackhouse Racing Chevrolet Camaro ZL1 ile yarışacağını açıklayan eski dünya şampiyonu Kimi Raikkonen de yer alacak.

Bu yılın başlarında da eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve de Team Hezeberg ile Daytona 500'e katılmıştı.

Kvyat son olarak 2020 yılında Formula 1'de yer almış ve ardından koltuğunu Yuki Tsunoda'ya kaybetmişti. 2021'i Alpine'in yedek pilotu olarak geçiren Kvyat, 2022'de G-Drive ile WEC'e katılmayı planlıyordu ancak Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar sonrası bu plandan vazgeçmek zorunda kaldı.

Daniil Kvyat, Toro Rosso celebrates on the podium at the German GP in 2019

Daniil Kvyat, Toro Rosso celebrates on the podium at the German GP in 2019

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
Önceki haber

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi" Fransa GP
Formula 1

Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi"

Gasly: "Fransa GP'ye getirdiğimiz güncellemeler, Macaristan için faydalı olmalı" Macaristan GP
Formula 1

Gasly: "Fransa GP'ye getirdiğimiz güncellemeler, Macaristan için faydalı olmalı"

Albon: "Yağmur Macaristan'da Williams'ın işine yarayabilir" Macaristan GP
Formula 1

Albon: "Yağmur Macaristan'da Williams'ın işine yarayabilir"

Daniil Kvyat Daha fazlası
Daniil Kvyat
Kvyat: "Rus sporcuların men edilmesi adil değil"
Formula 1

Kvyat: "Rus sporcuların men edilmesi adil değil"

Daniil Kvyat, G-Drive ile WEC'e yarışacak
WEC

Daniil Kvyat, G-Drive ile WEC'e yarışacak

Kvyat, Alpine'le 18 inç lastikleri test edecek
Formula 1

Kvyat, Alpine'le 18 inç lastikleri test edecek

Son Haberler

Kvyat, NASCAR Cup'ın Indianapolis ayağıyla yarışlara dönüyor
NASCAR Cup NASCAR Cup

Kvyat, NASCAR Cup'ın Indianapolis ayağıyla yarışlara dönüyor

Eski Red Bull Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, bu hafta sonu NASCAR Cup Serisi'nde ilk yarışına çıkacak. Rus pilot, Hollandalı Hezeberg Takımı için yarışıyor.

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
NASCAR Cup NASCAR Cup

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!

Kimi Raikkonen, Ağustos ayında Watkins Glen'de düzenlenecek NASCAR Cup Series yarışına katılacak ve Formula 1'den emekli olmasının ardından ilk kez piste çıkacak.

Gasly: "Michael Jordan ile tanışmak, hayatımın en iyi deneyimiydi"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Michael Jordan ile tanışmak, hayatımın en iyi deneyimiydi"

Pierre Gasly, Miami Grand Prix'sinden önce basketbol efsanesi Michael Jordan ile tanışmanın "hayatının en iyi deneyimi" olduğunu söyledi.

50 yaşındaki Villeneuve, Daytona 500'e katılma hakkı kazandı!
NASCAR Cup NASCAR Cup

50 yaşındaki Villeneuve, Daytona 500'e katılma hakkı kazandı!

Eski Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Hollandalı Hezeberg takımı ile 2022 Daytona 500'e katılma hakkı kazandı. Villeneuve, çarşamba akşamı düzenlenen sıralama turlarında 36. oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.