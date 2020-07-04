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NASCAR Cup / Son dakika

Jimmie Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Jimmie Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 05:30

Yedi kez NASCAR Cup şampiyonu Jimmie Johnson, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hendrick Motorsports tarafından yapılan açıklamada 44 yaşındaki Johnson'ın Cuma öğleden sonra girdiği koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Johnson herhangi bir belirtiye sahip değildi ancak eşi Chandra, alerji benzeri belirtilere sahipti ve onun da testi pozitif çıktı.

Bu hafta sonu Brickyard 400 yarışında Johnson’ın yerini Xfinity Series sürücüsü Justin Allgaier alacak.

Johnson, “Önceliğim sevdiklerimin ve takım arkadaşlarımın sağlığı ve güvenliği. Cup kariyerimde hiçbir yarışı kaçırmadım."

“Her ne kadar bu durum son derece hayal kırıklığı yaratıyor olsa da, yarışları kazanmaya hazır olacağım.” dedi.

HMS, Johnson'un COVID-19 testinin pozitif çıkmasından önce ve sonra, kuruluşla ligli sürekli iletişim halinde olduğunu doğruladı..

Önlem amaçlı olarak Johnson ile yakın teması nedeniyle bir takım üyesi karantinaya alındı.

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Pilotlar Jimmie Johnson
Takımlar Hendrick Motorsports
Editör Jim Utter

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