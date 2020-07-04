Jimmie Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hendrick Motorsports tarafından yapılan açıklamada 44 yaşındaki Johnson'ın Cuma öğleden sonra girdiği koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Johnson herhangi bir belirtiye sahip değildi ancak eşi Chandra, alerji benzeri belirtilere sahipti ve onun da testi pozitif çıktı.

Bu hafta sonu Brickyard 400 yarışında Johnson’ın yerini Xfinity Series sürücüsü Justin Allgaier alacak.

Johnson, “Önceliğim sevdiklerimin ve takım arkadaşlarımın sağlığı ve güvenliği. Cup kariyerimde hiçbir yarışı kaçırmadım."

“Her ne kadar bu durum son derece hayal kırıklığı yaratıyor olsa da, yarışları kazanmaya hazır olacağım.” dedi.

HMS, Johnson'un COVID-19 testinin pozitif çıkmasından önce ve sonra, kuruluşla ligli sürekli iletişim halinde olduğunu doğruladı..

Önlem amaçlı olarak Johnson ile yakın teması nedeniyle bir takım üyesi karantinaya alındı.

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