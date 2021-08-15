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NASCAR Cup / Indianapolis Son dakika

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Indianapolis'te ilk defa normal yol versiyonunda gerçekleştirilen NASCAR Cup Serisi yarışına, son 5 turda 5-6. virajlarda yaşanan kazalar damgasını vurdu.

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu

Yarışın bitmesine 5 tur kala, 5-6. virajlar arasında yer alan mavi beyaz bordürlerden bazıları tamamen kalktı ve o esnada bordürlerin üzerinden geçen sürücülerin kontrollerini kaybetmelerine ve kaza yapmalarına neden oldu.

Bu kazada Joey Logano, William Byron, Christopher Bell, Ryan Preece, Kyle Busch, Justin Haley, Daniel Suarez, Kevin Harvick dahil olmak üzere 10 civarında araç bir şekilde hasar aldı ve bunun üzerine yarış durduruldu.

 

 

Yaklaşık 20 dakika süren tamirat işleminde, pist boyunca ilerleyen kıvrımlı bordürler kaldırılırken uzun olan bordür aynı şekilde tutuldu.

Yarışın 5 turluk kalan kısmı, 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlatıldı ancak pistin aynı bölümünde, bordürlerin çoğu kaldırılsa da uzunlamasına bordürlerin üzerine çıkan pilotlar kaza yaptılar.

Son kazada Michael McDowell ve Austin Dillon başta olmak üzere yine birçok isim kazaya dahil oldu.

 

Bu kazanın ardından yarışın bitmesine 3 tur kala yine güvenlik periyodu oldu. Son güvenlik periyodunun ardından yarış yeniden başladı.

Yarış yeniden başladığında Hamlin ilk sıradaydı ancak o, 2 tur kala arkasındaki Briscoe'nin kendisine spin attırmasıyla kaza yaptı. Briscoe ise turun daha öncesinde pist dışına çıktığı için ceza aldı. Hamlin ve Briscoe'nin yaşadıklarının ardından kazanan isim AJ Allmendinger oldu. Onu Ryan Blaney ve Kyle Larson takip ettiler.

 

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