İki Stewart-Haas Racing çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

SHR aşağıdaki ifadeyi yayınladı: “Stewart-Haas Racing, ikisi de yarış etkinliklerine seyahat eden personel arasında yer almayan iki pozitif COVID-19 vakasına sahip."

“Kuruluşun tüm üyelerinin ve toplumun sağlığını ve güvenliğini korurken, virüsün yayılmasını hafifletmek için güçlü protokoller uygulandı ve durum titizlikle izleniyor.”

İlk kez NASCAR takımlarından bir tanesinde virüs çıkmış oldu. Daha önce hafta sonu pistte çalışan bir NASCAR çalışanının COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

Ancak NASCAR, 17 Mayıs'ta yarış programını yeniden başlatmasından bu yana herhangi bir yeni COVID-19 vakası bildirilmemişti.

NASCAR, her yarış pistteki tüm personelin ateşini ölçüyor ve tıbbi taramalarını yapıyor. Ancak pistte COVID-19 testleri yapmıyor.

NASCAR'dan SHR’nin açıklamasına herhangi bir yanıt gelmedi.