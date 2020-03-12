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NASCAR Cup / Son dakika

Homestead'deki NASCAR yarışları Coronavirüs sebebiyle ertelendi

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Homestead'deki NASCAR yarışları Coronavirüs sebebiyle ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
12 Mar 2020 15:25

20-22 Mart tarihleri arasında Homestead-Miami Speedway'de yapılması planlanan NASCAR yarışları Coronavirüsün (COVID-19) nedeniyle ertelendi.

Perşembe sabahı Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Carlos Gimenez, önümüzdeki hafta sonu Homestead-Miami Speedway'deki yarışlar da dahil olmak üzere yaklaşmakta olan büyük halka açık etkinliklerin askıya alındığını açıkladı.

Ancak NASCAR, yarışı taraftarlara kapalı şekilde yapmaya karar verirse, yarış gerçekleştirilebilir. Nihai kararın bugün içerisinde verilmesi bekleniyor.

Gimenez, “Miami-Dade County Gençlik Fuarı, Miami Open tenis turnuvası, MIA 5K koşusu ve American Airlines Arena'daki tüm önemli etkinliklerin askıya alınmasına karar verildi. Homestead Miami Speedway'deki  NASCAR yarışı da şu anda ertelendi. NASCAR yetkilileri yarışı taraftarsız gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar verecek ”

“Durum geliştikçe planlanan etkinlikleri sürekli olarak değerlendireceğiz." dedi.

NASCAR Çarşamba günü, Coronavirüsün hafif büyüyen salgında yarış hafta sonları için yeni operasyonel yönergeler yayınlamıştı.

Bunlar arasında toplantıları açık havada yapmak, sürücü etkinliklerini açık hava ortamlarında yapmak  gibi şeyler vardı.

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