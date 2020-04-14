Chip Ganassi Racing, Larson'ı ırkçı sözlerinden dolayı takımdan kovdu

Larson pazar günü iRacing'de yapılan "Monza Çılgınlığı" yarışında yer aldı. 60'tan fazla kişinin katıldığı bu yarışta Larson, Landon Cassill ve Garrett Smithley ile yarışıyordu. Larson, yarış öncesi yapılan antrenman seansında, gözlemcisi ile iletişimi kaybetmeye başladı.

Twitch'te açtığı yayın sırasında kameralara yansıyan durumda Larson 'Beni duyabiliyor musun?' dedikten sonra 'Hey n****' dedi.

Kanalın izleyicileri bu duruma 'İnanılmaz' ve 'Kyle, dostum burada herkesle konuşuyorsun.' gibi tepkiler verdiler.

Chip Ganassi Racing takımı, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçtiğimiz akşam, Kyle'ın katıldığı iRacing yarışı sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı üzüntü duymaktayız. Kullandığı kelimeler çok çirkin ve kabul edilemezdi. An itibariyle Kyle'ı takımdan, ücretini ödememek şartıyla, kovuyoruz ve belirli taraflarla olaya çözüm bulmak için çalışıyoruz."

NASCAR yönetimi ise konu ile ilgili açıklamasında, olayı yakından araştırdıklarını söyledi:

"NASCAR olarak, pazar günkü iRacing yarışında bir sürücü tarafından kullanılan vurdumduymaz kelimelerin kullanımı konusunda bilgi topluyoruz ve vakayı araştırıyoruz."

Yarışı izleyen taraftarların çoğu, yarış boyunca Larson'ın kullandığı kelimeler konusunda tepki gösterdi ve Larson'ın kullandığı ırkçı kelimeler, yarış sonrasında tüm sosyal medyaya yayıldı.

2013'te NASCAR, şu anda Xfinity Series'de yarışan Jeremy Clements'i, bir röportajda kullandığı ırkçı sözlerinden dolayı seriden uzaklaştırmıştı. 2 yarış kaçıran Clements, ırkçılığa karşı bir eğitime katılmıştı.