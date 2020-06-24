Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
10 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
NASCAR Cup / Talladega / Son dakika

FBI: "Bubba Wallace nefret suçunun hedefi değildi"

paylaşım
yorumlar
FBI: "Bubba Wallace nefret suçunun hedefi değildi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Haz 2020 09:38

FBI, Bubba Wallace'ın garajında yer alan ilmikle ilgili soruşturmayı tamamladı ve bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz hafta sonu Afrikalı-Amerikalı sürücü Bubba Wallace'ın garajında 'ilmik' (idam ipi) bulunmuştu.

NASCAR, Cup Series sürücüsü Wallace'ın 43 numaralı Richard Petty Motorsports takımının garajındaki ilmiğin kime ait olduğu hakkında soruşturma başlatmış ve olaya FBI da dahil olmuştu.

Bu ip, Wallace'ın garaj kapısında duruyordu.

ABD Savcıcı Jay E. Town ve FBI Özel Temsilcisi Johnnie Sharp Jr, olay ve soruşturma hakkında ortak bir açıklama yayınladılar: “Pazartesi günü,15 FBI özel ajanı Talladega Superspeedway'deki durumla ilgili sayısız görüşme yaptı. Bu olayı çevreleyen gerçekler ve kanıtlar ayrıntılı bir şekilde incelendi ve hiçbir federal suç işlemediği sonucuna varıldı."

"FBI, ilmiğin bulunduğu 4 numaralı garajın geçen hafta Bubba Wallace'a atandığını öğrendi. Bununla birlikte soruşturmada, NASCAR tarafından onaylanan video da dahil olmak üzere yeni kanıtlar ortaya çıktı ve 4 numaralı garajda bulunan ilmiğin 2019'un Ekim ayı kadar geçmiş bir tarihte garajda bulunduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Her ne kadar ilmiğin 2019'da 4 numaralı garajda olduğu bilinmesine rağmen, hiç kimse Bay Wallace'ın geçen hafta 4 numaralı garaja atanacağını bilemezdi."

"Bulunan tüm kanıtları ve kanunları incelememizin ardından, ceza vermeme kararı uygun gibi görünüyor. NASCAR, Bay Wallace ve bu soruşturma ile işbirliği yapan herkese teşekkür ediyoruz."

NASCAR ise şu ifadeleri kullandı: "FBI, Talladega Superspeedway'deki soruşturmayı  tamamladı ve Bubba Wallace'ın bir nefret suçunun hedefi olmadığını belirledi. FBI raporu ve fotoğrafik kanıtlar, bir ilmik gibi yapılmış garaj kapısı çekme halatının geçen yılın sonbaharından beri orada yer aldığını doğruluyor. Bu, #43 takımın gelişinden çok önce gerçekleşmişti. FBI'ın hızlı ve kapsamlı soruşturmasını takdir ediyoruz ve bunun Bubba'ya karşı kasıtlı ve ırkçı bir eylem olmadığını öğrenmiş olmaktan ötürü teşekkür ediyoruz. Yarışmayı seven herkes için sıcak bir ortam sağlama taahhüdümüzde kararlıyız. ”

Fotoğraflarda garaj geçen yıl Wood Brothers Racing ekibine atandığı zaman,  kapıda ilmiğe benzer asılı bir ip olduğu görüldü.

Sonraki haber
NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!

Önceki haber

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Talladega
Editör Nick DeGroot

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

53dk
2
Formula 1

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

2s
3
Formula 1

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

3s
4
Formula E

Mahindra, Wehrlein'ın yeri için Lynn ile anlaştı

17dk
5
Formula 1

McLaren, "yeniden finansman" için ipotekleri kaldırmaya çalışıyor

Son Haberler

FBI: "Bubba Wallace nefret suçunun hedefi değildi"
NAS

FBI: "Bubba Wallace nefret suçunun hedefi değildi"

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!
NAS

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!

NASCAR, Bubba Wallace'ın garajından çıkan ilmiği inceliyor
NAS

NASCAR, Bubba Wallace'ın garajından çıkan ilmiği inceliyor

İki Stewart-Haas Racing çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı
NAS

İki Stewart-Haas Racing çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

NASCAR, tüm pistlerde Konfederasyon bayrağı kullanımını yasakladı
NAS

NASCAR, tüm pistlerde Konfederasyon bayrağı kullanımını yasakladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.