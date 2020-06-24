FBI: "Bubba Wallace nefret suçunun hedefi değildi"

Geçtiğimiz hafta sonu Afrikalı-Amerikalı sürücü Bubba Wallace'ın garajında 'ilmik' (idam ipi) bulunmuştu.

NASCAR, Cup Series sürücüsü Wallace'ın 43 numaralı Richard Petty Motorsports takımının garajındaki ilmiğin kime ait olduğu hakkında soruşturma başlatmış ve olaya FBI da dahil olmuştu.

Bu ip, Wallace'ın garaj kapısında duruyordu.

ABD Savcıcı Jay E. Town ve FBI Özel Temsilcisi Johnnie Sharp Jr, olay ve soruşturma hakkında ortak bir açıklama yayınladılar: “Pazartesi günü,15 FBI özel ajanı Talladega Superspeedway'deki durumla ilgili sayısız görüşme yaptı. Bu olayı çevreleyen gerçekler ve kanıtlar ayrıntılı bir şekilde incelendi ve hiçbir federal suç işlemediği sonucuna varıldı."

"FBI, ilmiğin bulunduğu 4 numaralı garajın geçen hafta Bubba Wallace'a atandığını öğrendi. Bununla birlikte soruşturmada, NASCAR tarafından onaylanan video da dahil olmak üzere yeni kanıtlar ortaya çıktı ve 4 numaralı garajda bulunan ilmiğin 2019'un Ekim ayı kadar geçmiş bir tarihte garajda bulunduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Her ne kadar ilmiğin 2019'da 4 numaralı garajda olduğu bilinmesine rağmen, hiç kimse Bay Wallace'ın geçen hafta 4 numaralı garaja atanacağını bilemezdi."

"Bulunan tüm kanıtları ve kanunları incelememizin ardından, ceza vermeme kararı uygun gibi görünüyor. NASCAR, Bay Wallace ve bu soruşturma ile işbirliği yapan herkese teşekkür ediyoruz."

NASCAR ise şu ifadeleri kullandı: "FBI, Talladega Superspeedway'deki soruşturmayı tamamladı ve Bubba Wallace'ın bir nefret suçunun hedefi olmadığını belirledi. FBI raporu ve fotoğrafik kanıtlar, bir ilmik gibi yapılmış garaj kapısı çekme halatının geçen yılın sonbaharından beri orada yer aldığını doğruluyor. Bu, #43 takımın gelişinden çok önce gerçekleşmişti. FBI'ın hızlı ve kapsamlı soruşturmasını takdir ediyoruz ve bunun Bubba'ya karşı kasıtlı ve ırkçı bir eylem olmadığını öğrenmiş olmaktan ötürü teşekkür ediyoruz. Yarışmayı seven herkes için sıcak bir ortam sağlama taahhüdümüzde kararlıyız. ”

Fotoğraflarda garaj geçen yıl Wood Brothers Racing ekibine atandığı zaman, kapıda ilmiğe benzer asılı bir ip olduğu görüldü.