Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, 2022 Daytona 500'e katılabilir

Bu sezon yarış efsanesi Toine Hezemans ve Hollandalı girişimci Ernst Berg tarafından kurulan yeni bir Cup Series takımı olan Team Hezeberg ile çalışan 50 yaşındaki Villeneuve, Salı ve Çarşamba günleri Daytona International Speedway'de 27 numaralı Ford'u kullanarak yeni nesil araçları test etti.

2019 NASCAR Euro şampiyonu Loris Hezemans, 2022'de Cup programında yer alan tüm normal pistlerde takımla yarışmayı planlıyor ancak henüz büyük oval pistler için program belli olmadı.

Daytona 500'de yarışma şansına sahip olmak isteyip istemediği sorulduğunda Villeneuve, "Harika olurdu. En son bir NASCAR aracını kullandığımdan bu yana epeyce zaman geçti, yani bu çok özel bir şey olurdu."

"Bu gerçekten katılması çok özel bir yarış ." dedi.

Fakat Villeneuve, Team Hezeberg'in bulunduğu statü nedeniyle Daytona 500'de yarışabilmek için sıralama veya sıralama yarışlarını geçmek zorunda kalacak.

Villeneuve, NASCAR'da dört Cup Series startına sahip ancak 2008'de, sıralama yarışında bir kazaya karıştığı için Daytona 500'de mücadele edemedi. Buna karşılık Talladega, Phoenix, Indianapolis Motor Speedway (oval) ve Sonoma'da yer aldı.

Jacques Villeneuve, Stanton Barrett, Jamie McMurray and Dario Franchitti crash Photo by: Motorsport.com / ASP Inc.

Villeneuve, geçtiğimiz sezon ilk NASCAR Euro yarışını kazandı. Villeneuve ayrıca İtalya'da Sky Sport ve Fransa'da Canal+ F1 yorumculuğu da yapıyor.

Villeneuve, "Her zaman NASCAR'da yarışmak istemişimdir ancak fırsatlar ortaya çıkmadığı için zamanla karmaşık hale geldi." dedi.

Kanadalı sürücü, bu pistte en son 2008 yılında bir Cup aracı kullandığı için testler esnasında araçtan ne bekleyeceğini bilmediğini belirtti.

“O zamanlar pist gerçekten engebeliydi. Bu araçların çok fazla yere basma gücü ve GT'ye yakın, çok sert bir ayarı var. Sürüşü kolay görünüyor şu anda hızlı değiliz (tek başımıza), ancak grup içinde sürmek çok kolaydı."

Villeneuve daha sonra bu sezon Team Hezeberg ile bir veya daha fazla NASCAR yarışına katılmayı istediğini de ekledi.

"Yeni bir takım, küçük bir takım ve şu anda Daytona'ya odaklanıyoruz ve umarım daha fazla yarış yaparız."

"Araca geri dönmek harika hissettirdi. Charlotte Rova testinde birkaç tur attım ve bu, biraz karmaşık bir pist olduğu için orada sürüş yapmak garipti."

"Dünyada benim için benzersiz olan birkaç yarış var: Indy 500, Le Mans 24 Saat ve Daytona. Eğer fırsatınız varsa denemelisiniz."