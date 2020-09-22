Denny Hamlin ve Michael Jordan, Bubba Wallace için NASCAR Cup takımı kuracak

Pazartesi akşamı Twitter'dan yapılan açıklamada Hamlin, NBA'deki Charlotte Hornets takımının sahibi olan Jordan ile beraber 2021 için, adı henüz açıklanmamış olan bir takım kuracağını söyledi.

Wallace, takımın sürücüsü olmak için çok yıllık bir sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki Hamlin açıklamalarında şunları söyledi: "Bir yarış takımı kurmak, Michael ile golf oynadığımız sırada konuştuğumuz bir şeydi, ancak zamanlama ve içerisinde bulunduğumuz durumlar sebebiyle hiçbir zaman bunu gerçekleştiremedik. Şu anda, yarış kariyerimi tamamladıktan sonrası için bir şey yaratmak çok mantıklı geliyor, ayrıca Bubba gibi yetenekli birinin kariyerine yardımcı olmak da önemli bir şey."

"Bununla beraber Michael ve Bubba birlikte güçlü bir ses çıkarabilirler, sadece sporumuzda değil, aynı zamanda bunun ötesinde de."

Jordan, Hamlin ile beraber yeni takımın ana sahibi olarak görev alacak. Hamlin ise Joe Gibbs Racing adına 11 numaralı aracı sürmeye devam edecek.

Takımın ismi, araç numarası, üreticisi, sponsorları ve diğer detayları, gelecek tarihlerde açıklanacak.

Motorsport.com'un kaynaklarına göre takım, Jordan'ın Chicago Bulls'da oynadığı dönemin çoğunluğunda taşıdığı efsanevi 23 numarayı kullanmayı düşünüyor.

Cup Serisi'ndeki tek tam zamanlı Afro-Amerikalı sürücü olan Wallace şunları söyledi: "Bu fırsat, insanın karşısına hayatında bir kez çıkabilecek bir fırsat ve kariyerimin şu noktasında benim için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Hem Michael hem de Denny inanılmaz sporcular ve piste çıkıp yarış galibiyetleri için savaş verebilmeleri konusunda ellerinden gelen en iyi takımı kurma çabasındalar. Michael ve Denny'nin bana güvenmelerinden dolayı çok gururluyum ve onlarla beraber bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum."

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