Daytona 500'de son turda lider takım arkadaşları kaza yaptı, Michael McDowell kazandı

200 turluk yarışın 170. turunda yarışa devam eden iki Penske sürücüsü ve Front Row Motorsports sürücüsü McDowell son kez pite geldiler ve lider Denny Hamlin'i geçmeyi başardılar.

Art arda 3. kez, toplamda ise 4. kez Daytona 500'ü kazanmak isteyen Hamlin, 173. turda pite geldi ancak Logano'nun başını çektiği gruba karşı geç kaldı. Hamlin pitten çıkıp yeniden hızlanmaya çalışırken, Logano ve arkasındakiler kendisini geçtiler.

Yarışın kalan 25 turu Logano'nun başını çektiği grubun sıkışmasına neden oldu. Yarışçılar hamlelerini yapmak için son turları beklediler.

Son turda McDowell, 3. viraja girerken 3. sıradan atak yapmak için dışarıya açıldı. Onun önünde Keselowski yer alıyordu. O esnada Keselowski, önündeki takım arkadaşı Logano ile temas yaşadı ve dışarıdaki bariyerlere doğru kontrolünü kaybetti ve ardından Kyle Busch'un kendisine vurmasıyla büyük bir kaos yaşandı. O kaosta Austin Cindric de Keselowski'nin aracına vurunca alevler yükseldi ve bu kazada ilk iki sıradaki iki isim dahil 11 yarışçı yarışa veda etti.

Kalan kısa bölümde McDowell Chase Elliott ve Austin Dillon'un önünde kalmayı başardı ve ardından sarı bayraklarla yarış durduruldu.

Sarı bayraklar sallandığında tam olarak kimin önde olduğunun anlaşılmaya çalışıldığı kısa süre aranın ardından McDowell, Elliott'un 0.07 sn farkla önünde kazanan ilan edildi. Elliott'un 0.001 sn gerisinde ise Dillon yarışı tamamlamış oldu.

Yarışa 17. sıradan başlayan McDowell böylece 14. turdaki 16 araçlık kazadan ve son bölümdeki kazadan kurtularak 359. Cup startında ilk zaferini kazanmış oldu.

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