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NASCAR Cup / Daytona 500 / Yarış raporu

Daytona 500'de son turda lider takım arkadaşları kaza yaptı, Michael McDowell kazandı

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Daytona 500'de son turda lider takım arkadaşları kaza yaptı, Michael McDowell kazandı
Ekleyen:
, Şef Editör

Michael McDowell, NASCAR Cup serisindeki ilk zaferini ünlü Daytona 500 yarışında son turda lider Penske pilotları Joey Logano ve Brad Keselowski'nin kazaya karışmasının ardından kazanmayı başardı.

Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang Love's Travel Stops
Last lap crash
Race winner Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang Love's Travel Stops
Race winner Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang Love's Travel Stops

200 turluk yarışın 170. turunda yarışa devam eden iki Penske sürücüsü ve Front Row Motorsports sürücüsü McDowell son kez pite geldiler ve lider Denny Hamlin'i geçmeyi başardılar.

Art arda 3. kez, toplamda ise 4. kez Daytona 500'ü kazanmak isteyen Hamlin, 173. turda pite geldi ancak Logano'nun başını çektiği gruba karşı geç kaldı. Hamlin pitten çıkıp yeniden hızlanmaya çalışırken, Logano ve arkasındakiler kendisini geçtiler.

Yarışın kalan 25 turu Logano'nun başını çektiği grubun sıkışmasına neden oldu. Yarışçılar hamlelerini yapmak için son turları beklediler.

Son turda McDowell, 3. viraja girerken 3. sıradan atak yapmak için dışarıya açıldı. Onun önünde Keselowski yer alıyordu. O esnada Keselowski, önündeki takım arkadaşı Logano ile temas yaşadı ve dışarıdaki bariyerlere doğru kontrolünü kaybetti ve ardından Kyle Busch'un kendisine vurmasıyla büyük bir kaos yaşandı. O kaosta Austin Cindric de Keselowski'nin aracına vurunca alevler yükseldi ve bu kazada ilk iki sıradaki iki isim dahil 11 yarışçı yarışa veda etti.

Kalan kısa bölümde McDowell Chase Elliott ve Austin Dillon'un önünde kalmayı başardı ve ardından sarı bayraklarla yarış durduruldu.

Sarı bayraklar sallandığında tam olarak kimin önde olduğunun anlaşılmaya çalışıldığı kısa süre aranın ardından McDowell, Elliott'un 0.07 sn farkla önünde kazanan ilan edildi. Elliott'un 0.001 sn gerisinde ise Dillon yarışı tamamlamış oldu.

Yarışa 17. sıradan başlayan McDowell böylece 14. turdaki 16 araçlık kazadan ve son bölümdeki kazadan kurtularak 359. Cup startında ilk zaferini kazanmış oldu.

 

Sıra # Sürücü Tur Zaman Fark Ara Lider geçilen tur
1 34 United States Michael McDowell 200 3:28'06.294     1
2 9 United States Chase Elliott 200 3:28'06.364 0.070 0.070 3
3 3 United States Austin Dillon 200 3:28'06.365 0.071 0.001 7
4 4 United States Kevin Harvick 200 3:28'06.703 0.409 0.338 17
5 11 United States Denny Hamlin 200 3:28'06.704 0.410 0.001 98
6 37 United States Ryan Preece 200 3:28'11.478 5.184 4.774  
7 42 United States Ross Chastain 200 3:28'11.479 5.185 0.001  
8 77 United States Jamie McMurray 200 3:28'20.924 14.630 9.445  
9 7 United States Corey Lajoie 200 3:28'21.218 14.924 0.294  
10 5 United States Kyle Larson 200 3:28'30.149 23.855 8.931 1
11 41 United States Cole Custer 200 3:28'36.950 30.656 6.801 1
12 22 United States Joey Logano 199 3:27'19.232 1 Lap 1 Lap 26
13 2 United States Brad Keselowski 199 3:27'19.352 1 Lap 0.120  
14 18 United States Kyle Busch 199 3:27'19.635 1 Lap 0.283  
15 33 United States Austin Cindric 199 3:27'20.667 1 Lap 1.032 2
16 20 United States Christopher Bell 199 3:28'51.184 1 Lap 1'30.517 32
17 23 United States Darrell WallaceJr. 198 3:27'19.886 2 Laps 1 Lap 1
18 47 United States Ricky StenhouseJr. 198 3:29'34.244 2 Laps 2'14.358  
19 14 United States Chase Briscoe 197 3:28'49.549 3 Laps 1 Lap  
20 53 United States Joey Gase 196 3:29'16.404 4 Laps 1 Lap  
21 51 United States Cody Ware 196 3:29'35.432 4 Laps 19.028  
22 1 United States Kurt Busch 195 3:28'53.598 5 Laps 1 Lap  
23 78 United States B.J. McLeod 195 3:29'10.148 5 Laps 16.550  
24 52 United States Josh Bilicki 194 3:28'22.622 6 Laps 1 Lap  
25 19 United States Martin TruexJr. 193 3:28'50.666 7 Laps 1 Lap  
26 24 United States William Byron 191 3:29'13.691 9 Laps 2 Laps  
27 8 United States Tyler Reddick 188 3:29'37.079 12 Laps 3 Laps  
28 16 United States Kaz Grala 115 2:16'16.649 85 Laps 73 Laps 10
29 00 United States Quin Houff 37 52'37.870 163 Laps 78 Laps  
30 12 United States Ryan Blaney 14 16'23.492 186 Laps 23 Laps  
31 17 United States Chris Buescher 14 16'31.344 186 Laps 7.852  
32 38 Anthony Alfredo 14 16'49.175 186 Laps 17.831  
33 21 United States Matt DiBenedetto 14 23'06.702 186 Laps 6'17.527  
34 10 United States Aric Almirola 13 15'01.433 187 Laps 1 Lap  
35 48 United States Alex Bowman 13 15'01.440 187 Laps 0.007 1
36 99 Mexico Daniel Suarez 13 15'01.826 187 Laps 0.386  
37 36 United States David Ragan 13 15'02.002 187 Laps 0.176  
38 6 United States Ryan Newman 13 15'02.005 187 Laps 0.003  
39 43 United States Erik Jones 13 15'02.105 187 Laps 0.100  
40 15 United States Derrike Cope 3 2'29.184 197 Laps 10 Laps  
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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Daytona 500
Pilotlar Michael McDowell
Takımlar Front Row Motorsports
Editör Abdullah Çelik

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