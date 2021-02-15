Daytona 500'de son turda lider takım arkadaşları kaza yaptı, Michael McDowell kazandı
Michael McDowell, NASCAR Cup serisindeki ilk zaferini ünlü Daytona 500 yarışında son turda lider Penske pilotları Joey Logano ve Brad Keselowski'nin kazaya karışmasının ardından kazanmayı başardı.
200 turluk yarışın 170. turunda yarışa devam eden iki Penske sürücüsü ve Front Row Motorsports sürücüsü McDowell son kez pite geldiler ve lider Denny Hamlin'i geçmeyi başardılar.
Art arda 3. kez, toplamda ise 4. kez Daytona 500'ü kazanmak isteyen Hamlin, 173. turda pite geldi ancak Logano'nun başını çektiği gruba karşı geç kaldı. Hamlin pitten çıkıp yeniden hızlanmaya çalışırken, Logano ve arkasındakiler kendisini geçtiler.
Yarışın kalan 25 turu Logano'nun başını çektiği grubun sıkışmasına neden oldu. Yarışçılar hamlelerini yapmak için son turları beklediler.
Son turda McDowell, 3. viraja girerken 3. sıradan atak yapmak için dışarıya açıldı. Onun önünde Keselowski yer alıyordu. O esnada Keselowski, önündeki takım arkadaşı Logano ile temas yaşadı ve dışarıdaki bariyerlere doğru kontrolünü kaybetti ve ardından Kyle Busch'un kendisine vurmasıyla büyük bir kaos yaşandı. O kaosta Austin Cindric de Keselowski'nin aracına vurunca alevler yükseldi ve bu kazada ilk iki sıradaki iki isim dahil 11 yarışçı yarışa veda etti.
Kalan kısa bölümde McDowell Chase Elliott ve Austin Dillon'un önünde kalmayı başardı ve ardından sarı bayraklarla yarış durduruldu.
Sarı bayraklar sallandığında tam olarak kimin önde olduğunun anlaşılmaya çalışıldığı kısa süre aranın ardından McDowell, Elliott'un 0.07 sn farkla önünde kazanan ilan edildi. Elliott'un 0.001 sn gerisinde ise Dillon yarışı tamamlamış oldu.
Yarışa 17. sıradan başlayan McDowell böylece 14. turdaki 16 araçlık kazadan ve son bölümdeki kazadan kurtularak 359. Cup startında ilk zaferini kazanmış oldu.
|Sıra
|#
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Lider geçilen tur
|1
|34
|Michael McDowell
|200
|3:28'06.294
|1
|2
|9
|Chase Elliott
|200
|3:28'06.364
|0.070
|0.070
|3
|3
|3
|Austin Dillon
|200
|3:28'06.365
|0.071
|0.001
|7
|4
|4
|Kevin Harvick
|200
|3:28'06.703
|0.409
|0.338
|17
|5
|11
|Denny Hamlin
|200
|3:28'06.704
|0.410
|0.001
|98
|6
|37
|Ryan Preece
|200
|3:28'11.478
|5.184
|4.774
|7
|42
|Ross Chastain
|200
|3:28'11.479
|5.185
|0.001
|8
|77
|Jamie McMurray
|200
|3:28'20.924
|14.630
|9.445
|9
|7
|Corey Lajoie
|200
|3:28'21.218
|14.924
|0.294
|10
|5
|Kyle Larson
|200
|3:28'30.149
|23.855
|8.931
|1
|11
|41
|Cole Custer
|200
|3:28'36.950
|30.656
|6.801
|1
|12
|22
|Joey Logano
|199
|3:27'19.232
|1 Lap
|1 Lap
|26
|13
|2
|Brad Keselowski
|199
|3:27'19.352
|1 Lap
|0.120
|14
|18
|Kyle Busch
|199
|3:27'19.635
|1 Lap
|0.283
|15
|33
|Austin Cindric
|199
|3:27'20.667
|1 Lap
|1.032
|2
|16
|20
|Christopher Bell
|199
|3:28'51.184
|1 Lap
|1'30.517
|32
|17
|23
|Darrell WallaceJr.
|198
|3:27'19.886
|2 Laps
|1 Lap
|1
|18
|47
|Ricky StenhouseJr.
|198
|3:29'34.244
|2 Laps
|2'14.358
|19
|14
|Chase Briscoe
|197
|3:28'49.549
|3 Laps
|1 Lap
|20
|53
|Joey Gase
|196
|3:29'16.404
|4 Laps
|1 Lap
|21
|51
|Cody Ware
|196
|3:29'35.432
|4 Laps
|19.028
|22
|1
|Kurt Busch
|195
|3:28'53.598
|5 Laps
|1 Lap
|23
|78
|B.J. McLeod
|195
|3:29'10.148
|5 Laps
|16.550
|24
|52
|Josh Bilicki
|194
|3:28'22.622
|6 Laps
|1 Lap
|25
|19
|Martin TruexJr.
|193
|3:28'50.666
|7 Laps
|1 Lap
|26
|24
|William Byron
|191
|3:29'13.691
|9 Laps
|2 Laps
|27
|8
|Tyler Reddick
|188
|3:29'37.079
|12 Laps
|3 Laps
|28
|16
|Kaz Grala
|115
|2:16'16.649
|85 Laps
|73 Laps
|10
|29
|00
|Quin Houff
|37
|52'37.870
|163 Laps
|78 Laps
|30
|12
|Ryan Blaney
|14
|16'23.492
|186 Laps
|23 Laps
|31
|17
|Chris Buescher
|14
|16'31.344
|186 Laps
|7.852
|32
|38
|Anthony Alfredo
|14
|16'49.175
|186 Laps
|17.831
|33
|21
|Matt DiBenedetto
|14
|23'06.702
|186 Laps
|6'17.527
|34
|10
|Aric Almirola
|13
|15'01.433
|187 Laps
|1 Lap
|35
|48
|Alex Bowman
|13
|15'01.440
|187 Laps
|0.007
|1
|36
|99
|Daniel Suarez
|13
|15'01.826
|187 Laps
|0.386
|37
|36
|David Ragan
|13
|15'02.002
|187 Laps
|0.176
|38
|6
|Ryan Newman
|13
|15'02.005
|187 Laps
|0.003
|39
|43
|Erik Jones
|13
|15'02.105
|187 Laps
|0.100
|40
|15
|Derrike Cope
|3
|2'29.184
|197 Laps
|10 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|NASCAR Cup
|Etkinlik
|Daytona 500
|Pilotlar
|Michael McDowell
|Takımlar
|Front Row Motorsports
|Editör
|Abdullah Çelik