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NASCAR Cup / Charlotte / Yarış raporu

Coca Cola 600 NASCAR: Keselowski kazandı, Johnson diskalifiye edildi

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Coca Cola 600 NASCAR: Keselowski kazandı, Johnson diskalifiye edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 07:49

Brad Keselowski, Coca-Cola 600 zaferi için Jimmie Johnson'la girdiği harika mücadeleyi kazandı ve zafere ulaşan isim oldu.

Yarış boyunca farklı stratejiler vardı ve pek çok pilot yarış içerisinde lider gitti. Chase Elliott, zafere ulaşabilecek bir pozisyondaydı ancak Keselowski ve Johnson, son bölümde Elliott'un aksine pit stop yapmamayı seçtiler.

Keselowski son iki turda, Charlotte Motor Speedway'de galibiyete ulaşabilmek için Johnson ile kıyasıya bir rekabete girdi. 

Sonuç olarak Keselowski, rakibinin önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sadece 0.2 saniye farkla zafere ulaşan isim oldu. 

36 yaşındaki Keselowski, 2019'un Mayıs ayından bu yana ilk zaferini elde ederken, kariyerinin toplamda 30. zaferine ulaştı.

Johnson ikinci sırada finiş görmesine rağmen, yarış sonrasında yapılan kontrollerin ardından Coca-Cola 600'den diskalifiye edildi. Bu, ikinciliğin Elliott'a gittiği anlamına geliyor.

Ryan Blaney, 1.2 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Kyle Busch dördüncü, Kevin Harvick beşinci, Martin Truex Jr. altıncı ve Kurth Busch yedinci oldu.

Truex Jr, 87 tur lider giderken, Kurt Busch 54 tur lider gitti. İlk onu Tyler Reddick, Christopher Bell ve Chris Buescher tamamladı.

Yarışın en çok lider giden ismi, 405 turun 164'ünü lider geçen Alex Bowman'dı.

Joey Logano, John Hunter Nemechek, Matt Di Benedetto, Ryan Preece ve Ricky Stenhouse Jr. da yarış için lider gittiler.

Yarış sonucu:

*Jimmie Johnson diskalifiye edildi.

Poz. # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gittiği tur
1 2 United States Brad Keselowski Ford 405   21
2 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 405 0.293 6
3 9 United States Chase Elliott Chevrolet 405 0.674 38
4 12 United States Ryan Blaney Ford 405 1.218  
5 18 United States Kyle Busch Toyota 405 1.465  
6 4 United States Kevin Harvick Ford 405 1.625  
7 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 405 1.817 87
8 1 United States Kurt Busch Chevrolet 405 1.823 54
9 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 405 1.894  
10 95 United States Christopher Bell Toyota 405 2.272  
11 17 United States Chris Buescher Ford 405 2.402  
12 20 United States Erik Jones Toyota 405 2.403  
13 41 United States Cole Custer Ford 405 2.821  
14 22 United States Joey Logano Ford 405 3.023 26
15 3 United States Austin Dillon Chevrolet 405 3.217  
16 10 United States Aric Almirola Ford 405 3.492  
17 38 United States John Hunter Nemechek Ford 405 3.558 1
18 21 United States Matt DiBenedetto Ford 405 3.869 6
19 34 United States Michael McDowell Ford 405 3.908  
20 88 United States Alex Bowman Chevrolet 405 3.939 164
21 24 United States William Byron Chevrolet 404 1 lap  
22 77 United States Ross Chastain Chevrolet 403 2 laps  
23 37 United States Ryan Preece Chevrolet 403 2 laps 1
24 32 United States Corey Lajoie Ford 403 2 laps  
25 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 402 3 laps 1
26 13 United States Ty Dillon Chevrolet 401 4 laps  
27 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 401 4 laps  
28 6 United States Ryan Newman Ford 400 5 laps  
29 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 399 6 laps  
30 11 United States Denny Hamlin Toyota 398 7 laps  
31 15 United States Brennan Poole Chevrolet 398 7 laps  
32 27 United States Gray Gaulding Ford 397 8 laps  
33 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 393 12 laps  
34 53 United States Garrett Smithley Chevrolet 391 14 laps  
35 66 United States Timmy Hill Toyota 390 15 laps  
36 00 United States Quin Houff Chevrolet 390 15 laps  
37 51 United States Joey Gase Ford 385 20 laps  
38 7 United States J.J. Yeley Chevrolet 251 154 laps  
39 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 164 241 laps  
40 14 United States Clint Bowyer Ford 96 309 laps  

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Charlotte
Pilotlar Brad Keselowski , Jimmie Johnson
Editör Jim Utter

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