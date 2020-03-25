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NASCAR Cup / Son dakika

Charlotte Motor Speedway, Coronavirüs test merkezi açtı

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Charlotte Motor Speedway, Coronavirüs test merkezi açtı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 13:28

NASCAR ve NHRA yarışlarına ev sahipliği yapan Charlotte Motor Speedway pisti, Coronavirüs (COVID-19) testleri için geçici olarak test merkezi haline gelecek.

Pist ile anlaşma yapan Atrium Health, CMS kompleksinin bir parçası olan zMAX Dragway'de Coronavirüs testi merkezi açtı. Issız test merkezi, North Carolina'da bulunan kuzey Mecklenburg ve Cabbarrus kasabalarında yaşayan ve test yaptırması gereken insanlar için elverişli bir konum olarak göze çarpıyor.

Atrium Health'in Charlotte bölgesi boyunca birkaç yeri daha var. Her biri test edilecek hastalar için güvenli ve özel bir ortam sağlamak üzere tasarlandı.

COVID-19 testi hastalar araçlarından çıkmak zorunda kalmadan yapılıyor. Bu da diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına virüs bulaşma olasılığını azaltıyor. Yetkililer, randevu alan hastaları belirlenmiş test merkezlerine yönlendirecekler.

Pazartesi itibariyle, Kuzey Karolina'daki en az 400 kişinin Coronavirüs testi pozitif çıktı. Mecklenburg İlçesi 100'den fazla vaka ile en fazla olan yerdi.

CMS’in genel başkan yardımcısı ve genel müdürü Greg Walter şunları söyledi: “Eşi görülmemiş zamanlarda komşularımızı ve bölgeyi sağlıklı tutmak için yapabileceğimiz şeylerle onları desteklemek istiyoruz."

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