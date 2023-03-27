Button'ın ilk NASCAR yarışı, aşırı sıcaklar nedeniyle erkenden bitebilirmiş

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Kariyerinde ilk kez NASCAR'da mücadele eden Button'ın ilk yarışı hiç de kolay değildi, yarış tam üç kez uzadı ve yedi kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı.

Sayısız olaya sahne olan yarışta damalı bayrağı 18. sırada gören Button, yarışı tamamlayabildiği için dahi oldukça mutlu.

Button, "Yarış duygusal açıdan büyük iniş çıkışlara sahne oldu."

"İlk turlar korkunçtu, sanırım sonunculuğa kadar düşmüştüm. Bu noktada içimden 'önümdeki herkes çekilsin, gaza basmalı ve tempo tutturmalıyım' diye geçirdim."

"Virajları asla bu kadar genişten almamıştım, aracımı doğru çizgiye yerleştirmeye çalışıyordum ancak her seferinde çuvallıyordum."

"Normalde bir virajda biraz yavaş kaldınız diye kimse sizi dışarıdan geçmeye çalışmaz, ancak burada deniyorlar, her çizgi kullanıldığı için kauçuk topluyorlar ve sonraki virajda iç çizgiye oturmanızı engelliyorlar." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Sözlerine felaket gibi geçtiğini belirttiği ilk turlardan bahsederek devam eden Button, "Yarışın ilk bölümü gerçekten kötüydü, benim için utanç vericiydi."

"Takımla konuştum ve 'pekala çocuklar, pite girmemiz ve lastikleri tazelememiz lazım, ayrıca kirli havadan kurtulmaya ihtiyacım var' dedim. Sonrasında hızımız iyiydi, araç tutarlı tepkiler veriyordu. Mutlu hissediyordum, hatta birkaç geçiş yaptım."

"Güvenlik aracı konusunda biraz şanssızdık çünkü sadece iki tur önce pite geldikten sonra pist karıştı. Ayrıca işe yaramayan birkaç değişiklik yaptık ve araç aşırı savrulmaya başladı." dedi.

Button için bir diğer sorun ise aşırı sıcaklıklardı.

Kapalı kokpit serilerinin sıcaklık sorunu, Teksas sıcağıyla da birleşince 43 yaşındaki sürücü serinlemekte zorlandı -öyle ki, bir noktada yarıştan dahi çekilmeyi düşündü!

Button, "Damalı bayrağı 18. sırada görmüş olabilirim ancak az kalsın yarıştan çekilecektim, nitekim sıcak nedeniyle bitkin düşmüştüm."

"Hava çok sıcaktı ve koltuğumda bir vantilatör olmaması da bana pek yardımcı olmadı! O kadar sıcaktı ki bayılacağımı sandım."

"Bu yüzden bir pitim biraz uzun sürdü. Üzerime buz koydular, bolca su verdiler, sonra da piste geri döndüm. Yarış boyunca sekiz ya da dokuz şişe su içmiş olmalıyım."

"Neyse ki takım beni sakin tuttu, günün sonunda iyi bir sonuç almamızın nedeni de buydu. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images