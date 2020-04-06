Bubba Wallace sanal yarıştan çıktığı için sponsor kaybetti

Yarışta verilen iki hızlı tamir opsiyonunu, Pazar günkü yarışın ilk 10 turunda kullanan Wallace, Clint Bowyer ile yaptığı kaza sonrası üçüncü kez aracı zarar gördü ve kaza sonrası aracında büyük hasar oluştu.

Wallace, 150 turluk yarışın kalan turlarını hasarlı bir araç ile bitirip galibiyet şansından uzak kalmak yerine yarıştan ayrılmayı tercih etti.

Twitch yayınında Wallace "Size iyi yarışlar. İşte bu yüzden bunu ciddiye almıyorum. Hadi hoşçakalın!" diyerek yayınını kapattı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Wallace, Twitter'da yarıştan erken ayrılması hakkında yapılan - pek çoğu negatif olan - yorumlar hakkında tweet attı.

Ancak Bleu-Emu - yarışta Wallace'ın ve sürücü Landon Cassill'in sponsorluğunu yaptığı ve 2005'ten beri Richard Petty Motorsports (RPM) ile ilişkisinin olduğu ağrı kesici markası - bu durumundan pek memnun değildi.

Blue-Emu'nun RPM ile olan partnerliği NASCAR'ın da ötesine geçmiş durumda çünkü ağrı kesici markası, Martinsville Speedway'de yapılan Spring Cup Series'de takımın ana sponsoru.

Sürücüler bu yarışlara katıldığı için para almıyorlar. Hatta iRacing, pek çok sürücü ile seriye katılmaları için doğrudan iletişim kurmuştu. Bazı sponsorluk anlaşmaları sürücüler ve sponsorlar arasında olurken, diğerleri ise takımlar ve sponsorlar arasında yapılıyor.

An itibariyle RPM adına herhangi bir sözcü, konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.