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NASCAR Cup / Bristol / Yarış raporu

Bristol NASCAR Cup: Keselowski 0.4 saniye farkla kazandı

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Bristol NASCAR Cup: Keselowski 0.4 saniye farkla kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Haz 2020 05:42

Brad Keselowski, Bristol'de gerçekleştirilen NASCAR Cup yarışında zafere ulaştı.

Brad Keselowski, Team Penske, Ford leads the field at the start of the race
Brad Keselowski, Team Penske Ford, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford
Race Winner Brad Keselowski, Team Penske Ford
Race Winner Brad Keselowski, Team Penske Ford
Joey Logano, Team Penske, Ford, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet

500 tur üzerinden gerçekleştirilen Bristol NASCAR yarışının ilk iki bölümünde Chase Elliott'un üstünlüğü vardı ancak son bölüme girerken Joey Logano ile temas yaşayan Elliott gerilemekten kurtulamadı. Ayrıca Logano da geriye düştü.

Sonrasında liderliğe Brad Keselowski yükseldi ve Bristol'daki Supermarket Heroes 500 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

36 yaşındaki Keseloski, böylelikle bu yıl ikinci zaferini elde etmiş olurken, yarışın 115 turunu lider geçmeyi başardı. öte yandan Clint Bowyer, hiç lider gitmeyi başaramadı ancak Keselowski'nin 0.4 saniye gerisinde ikinci oldu.

Jimmie Johnson 0.9 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamladı.

Kyle Busch, 100 tur lider götürdüğü yarışı dördüncü sırada noktalarken, Erik Jones beşinci, Austin Dillon altıncı ve Kurt Busch yedinci oldu.

İlk onu Williams Byron, Christopher Bell ve Darrell Wallce Jr. tamamladı.

Ayrıca Ricky Stenhouse Jr. yarışın 228. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte Alex Bowman, Tyler Reddick ve Cole Custer'in de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarışta 40 araçtan sadece 22'si finiş görebildi. Yarışın en çok lider giden ismi 131 turla Denny Hamlin oldu.

Yarış sonucu:

Poz. # Sürücü Üretici Tur Fark Lider gittiği tur sayısı
1 2 United States Brad Keselowski Ford 500   115
2 14 United States Clint Bowyer Ford 500 0.471  
3 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 500 0.906  
4 18 United States Kyle Busch Toyota 500 1.333 100
5 20 United States Erik Jones Toyota 500 1.585  
6 3 United States Austin Dillon Chevrolet 500 1.731  
7 1 United States Kurt Busch Chevrolet 500 1.955  
8 24 United States William Byron Chevrolet 500 2.104  
9 95 United States Christopher Bell Toyota 500 2.316  
10 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 500 3.072  
11 4 United States Kevin Harvick Ford 500 3.106  
12 37 United States Ryan Preece Chevrolet 500 3.571  
13 38 United States John Hunter Nemechek Ford 500 3.657  
14 34 United States Michael McDowell Ford 500 3.718  
15 6 United States Ryan Newman Ford 500 4.009  
16 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 500 4.056  
17 11 United States Denny Hamlin Toyota 500 4.144 131
18 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 500 4.621  
19 66 United States Timmy Hill Toyota 500 4.835  
20 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 500 6.299  
21 22 United States Joey Logano Ford 500 16.181 2
22 9 United States Chase Elliott Chevrolet 500 22.262 88
23 17 United States Chris Buescher Ford 496 4 laps  
24 15 United States Brennan Poole Chevrolet 494 6 laps  
25 7 United States J.J. Yeley Chevrolet 492 8 laps  
26 77 United States Garrett Smithley Chevrolet 489 11 laps  
27 00 United States Quin Houff Chevrolet 483 17 laps  
28 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 477 23 laps  
29 10 United States Aric Almirola Ford 470 30 laps  
30 27 United States Gray Gaulding Ford 456 44 laps  
31 21 United States Matt DiBenedetto Ford 456 44 laps 4
32 32 United States Corey Lajoie Ford 375 125 laps  
33 51 United States Joey Gase Chevrolet 302 198 laps  
34 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 228 272 laps  
35 41 United States Cole Custer Ford 228 272 laps  
36 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 228 272 laps  
37 88 United States Alex Bowman Chevrolet 228 272 laps  
38 53 United States Bayley Currey Chevrolet 203 297 laps  
39 13 United States Ty Dillon Chevrolet 201 299 laps  
40 12 United States Ryan Blaney Ford 199 301 laps 60

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup
Etkinlik Bristol
Pilotlar Brad Keselowski , Chase Elliott , Joey Logano
Editör Jim Utter

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