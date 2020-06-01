Bristol NASCAR Cup: Keselowski 0.4 saniye farkla kazandı
Brad Keselowski, Bristol'de gerçekleştirilen NASCAR Cup yarışında zafere ulaştı.
500 tur üzerinden gerçekleştirilen Bristol NASCAR yarışının ilk iki bölümünde Chase Elliott'un üstünlüğü vardı ancak son bölüme girerken Joey Logano ile temas yaşayan Elliott gerilemekten kurtulamadı. Ayrıca Logano da geriye düştü.
Sonrasında liderliğe Brad Keselowski yükseldi ve Bristol'daki Supermarket Heroes 500 yarışında zafere ulaşan isim oldu.
36 yaşındaki Keseloski, böylelikle bu yıl ikinci zaferini elde etmiş olurken, yarışın 115 turunu lider geçmeyi başardı. öte yandan Clint Bowyer, hiç lider gitmeyi başaramadı ancak Keselowski'nin 0.4 saniye gerisinde ikinci oldu.
Jimmie Johnson 0.9 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamladı.
Kyle Busch, 100 tur lider götürdüğü yarışı dördüncü sırada noktalarken, Erik Jones beşinci, Austin Dillon altıncı ve Kurt Busch yedinci oldu.
İlk onu Williams Byron, Christopher Bell ve Darrell Wallce Jr. tamamladı.
Ayrıca Ricky Stenhouse Jr. yarışın 228. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte Alex Bowman, Tyler Reddick ve Cole Custer'in de yarış dışı kalmasına neden oldu.
Yarışta 40 araçtan sadece 22'si finiş görebildi. Yarışın en çok lider giden ismi 131 turla Denny Hamlin oldu.
Yarış sonucu:
|Poz.
|#
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Fark
|Lider gittiği tur sayısı
|1
|2
|Brad Keselowski
|Ford
|500
|115
|2
|14
|Clint Bowyer
|Ford
|500
|0.471
|3
|48
|Jimmie Johnson
|Chevrolet
|500
|0.906
|4
|18
|Kyle Busch
|Toyota
|500
|1.333
|100
|5
|20
|Erik Jones
|Toyota
|500
|1.585
|6
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|500
|1.731
|7
|1
|Kurt Busch
|Chevrolet
|500
|1.955
|8
|24
|William Byron
|Chevrolet
|500
|2.104
|9
|95
|Christopher Bell
|Toyota
|500
|2.316
|10
|43
|Darrell Wallace Jr.
|Chevrolet
|500
|3.072
|11
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|500
|3.106
|12
|37
|Ryan Preece
|Chevrolet
|500
|3.571
|13
|38
|John Hunter Nemechek
|Ford
|500
|3.657
|14
|34
|Michael McDowell
|Ford
|500
|3.718
|15
|6
|Ryan Newman
|Ford
|500
|4.009
|16
|42
|Matt Kenseth
|Chevrolet
|500
|4.056
|17
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|500
|4.144
|131
|18
|96
|Daniel Suarez
|Toyota
|500
|4.621
|19
|66
|Timmy Hill
|Toyota
|500
|4.835
|20
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|500
|6.299
|21
|22
|Joey Logano
|Ford
|500
|16.181
|2
|22
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|500
|22.262
|88
|23
|17
|Chris Buescher
|Ford
|496
|4 laps
|24
|15
|Brennan Poole
|Chevrolet
|494
|6 laps
|25
|7
|J.J. Yeley
|Chevrolet
|492
|8 laps
|26
|77
|Garrett Smithley
|Chevrolet
|489
|11 laps
|27
|00
|Quin Houff
|Chevrolet
|483
|17 laps
|28
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|477
|23 laps
|29
|10
|Aric Almirola
|Ford
|470
|30 laps
|30
|27
|Gray Gaulding
|Ford
|456
|44 laps
|31
|21
|Matt DiBenedetto
|Ford
|456
|44 laps
|4
|32
|32
|Corey Lajoie
|Ford
|375
|125 laps
|33
|51
|Joey Gase
|Chevrolet
|302
|198 laps
|34
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|228
|272 laps
|35
|41
|Cole Custer
|Ford
|228
|272 laps
|36
|8
|Tyler Reddick
|Chevrolet
|228
|272 laps
|37
|88
|Alex Bowman
|Chevrolet
|228
|272 laps
|38
|53
|Bayley Currey
|Chevrolet
|203
|297 laps
|39
|13
|Ty Dillon
|Chevrolet
|201
|299 laps
|40
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|199
|301 laps
|60
Bu Haber Hakkında
|Seri
|NASCAR Cup
|Etkinlik
|Bristol
|Pilotlar
|Brad Keselowski , Chase Elliott , Joey Logano
|Editör
|Jim Utter