Bristol NASCAR Cup: Keselowski 0.4 saniye farkla kazandı

500 tur üzerinden gerçekleştirilen Bristol NASCAR yarışının ilk iki bölümünde Chase Elliott'un üstünlüğü vardı ancak son bölüme girerken Joey Logano ile temas yaşayan Elliott gerilemekten kurtulamadı. Ayrıca Logano da geriye düştü.

Sonrasında liderliğe Brad Keselowski yükseldi ve Bristol'daki Supermarket Heroes 500 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

36 yaşındaki Keseloski, böylelikle bu yıl ikinci zaferini elde etmiş olurken, yarışın 115 turunu lider geçmeyi başardı. öte yandan Clint Bowyer, hiç lider gitmeyi başaramadı ancak Keselowski'nin 0.4 saniye gerisinde ikinci oldu.

Jimmie Johnson 0.9 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamladı.

Kyle Busch, 100 tur lider götürdüğü yarışı dördüncü sırada noktalarken, Erik Jones beşinci, Austin Dillon altıncı ve Kurt Busch yedinci oldu.

İlk onu Williams Byron, Christopher Bell ve Darrell Wallce Jr. tamamladı.

Ayrıca Ricky Stenhouse Jr. yarışın 228. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte Alex Bowman, Tyler Reddick ve Cole Custer'in de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarışta 40 araçtan sadece 22'si finiş görebildi. Yarışın en çok lider giden ismi 131 turla Denny Hamlin oldu.

Yarış sonucu: