Brickyard 400'deki pit yolu kazasında bir mekaniker yaralandı

Yarışın 14. turunda neredeyse tüm pilotlar pite girme kararı aldı ve herkes pit yoluna sırasıyla dizildi. Gridin arka tarafına doğru birkaç araç birdenbire zincirleme bir kaza yapmaya başladı ve pek çok araç birbirine girdi. Etkinlikte Ryan Blaney'e pit ekibine ait bir mekaniker yaralandı.

Kazaya karışan araçlar arasında Blaney, Ryan Preece, Chris Buescher, Christopher Bell, Ricky Stenhouse Jr., Justin Allgaier, Martin Truex Jr., Brennan Poole ve Corey LaJoie vardı. NASCAR pit yolunu temizlemek ve yaralı mekanikeri hastaneye kaldırmak için yarışı kırmızı bayrakla durdurdu.

Hastaneye götürülen takım üyesinin durumunun iyi olduğu açıklandı.