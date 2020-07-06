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NASCAR Cup / Indianapolis / Son dakika

Brickyard 400'deki pit yolu kazasında bir mekaniker yaralandı

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Brickyard 400'deki pit yolu kazasında bir mekaniker yaralandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Tem 2020 05:38

Brickyard 400 yarışında pit yolunda gerçekleşen kaza sonucu bir mekaniker yaralandı.

Yarışın 14. turunda neredeyse tüm pilotlar pite girme kararı aldı ve herkes pit yoluna sırasıyla dizildi. Gridin arka tarafına doğru birkaç araç birdenbire zincirleme bir kaza yapmaya başladı ve pek çok araç birbirine girdi. Etkinlikte Ryan Blaney'e pit ekibine ait bir mekaniker yaralandı.

 

Kazaya karışan araçlar arasında Blaney, Ryan Preece, Chris Buescher, Christopher Bell, Ricky Stenhouse Jr., Justin Allgaier, Martin Truex Jr., Brennan Poole ve Corey LaJoie vardı. NASCAR pit yolunu temizlemek ve yaralı mekanikeri hastaneye kaldırmak için yarışı kırmızı bayrakla durdurdu.

Hastaneye götürülen takım üyesinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Seri NASCAR Cup
Etkinlik Indianapolis
Editör Jim Utter

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