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NASCAR Cup Haberler

Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!

Kimi Raikkonen, Ağustos ayında Watkins Glen'de düzenlenecek NASCAR Cup Series yarışına katılacak ve Formula 1'den emekli olmasının ardından ilk kez piste çıkacak.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!
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Raikkonen, 21 Ağustos'ta Watkins Glen'deki yarış için Trackhouse Racing'e katılacak ve takım arkadaşları Daniel Suarez ve Ross Chastain ile Chevrolet Camaro ZL1 kullanacak.

Bu, 2021 Abu Dhabi GP'sinde 21 yıllık Formula 1 kariyerine nokta koyan Raikkonen'in kısa bir aranın ardından herhangi bir seride piste çıkacağı ilk yarış olacak

2007 F1 dünya şampiyonunun kısa bir NASCAR geçmişi var. Raikkonen, bir Nationwide Series - şimdi Xfinity Series olarak biliniyor - yarışına ve 2011'de -o dönem Formula 1'e iki seneliğine ara vermişti- Kyle Busch Motorsports ile bir Truck Series yarışına katılmıştı.

Fin pilot, başlangıçta yeniden piste çıkmaya "çok ciddi bir şekilde" bakmadığını, sadece Watkins Glen'de piste çıkabilmek için görüşmeleri hızlandırdığını açıkladı. 

Raikkonen, "Bunun nasıl işleyeceği, hangi yarışta yer alacağım ve diğer birçok şey hakkında epey görüşme yaptık."

"Görüşmelere birçok şeyi dahil ettik ve hepsi benim için makul görünüyordu. Tek bir yarışta yer alacağım, dolayısıyla ailem için de makul. ABD'de birkaç yarışa çıktığım dönem bundan oldukça zevk almıştım."

"Umarım iyi ve eğlenceli bir yarış olur. Açıkçası bu hiç piste çıkmadığım yeni bir araç. Fakat üstesinden gelebileceğimize eminim." dedi.

Raikkonen'in Trackhouse Racing ile anlaşması, takımın 91 numaralı aracını dünya çapında sürücülere adayarak NASCAR'ın kapsama alanını genişletmek isteyen Project91 girişiminin bir parçası. Trackhouse, Chastain ve Suarez'in yanı sıra Watkins Glen'deki yarış için üç farklı ülkeden üç sürücüye sahip olacak.

Trackhouse'un sahibi Justin Marks, "Uzun süredir Kimi'nin büyük bir hayranıyım ve onun kariyerini Sauber ile Formula 1'e başladığından beri takip ediyorum."

"Bir Formula 1 hayranı olarak kariyerimin en güzel anlarından biri 2011'deki yarışında Kimi'ye karşı yarışabilmekti."

"NASCAR'a ilgi duyduğunu ve bunu daha önce yaptığını biliyordum ve ona bu projenin neyle ilgili olduğunu açıklarsam, onun projenin bir parçası olmakla ilgileneceğini düşündüm." dedi.

Kimi Raikkonen raced in NASCAR during his F1 hiatus in 2011

Kimi Raikkonen raced in NASCAR during his F1 hiatus in 2011

Photo by: Getty Images

Raikkonen'in planı, Chevrolet aracıyla bir test yapmak ve takımın simülatörünü test etmek için yarıştan kısa bir süre önce ABD'ye gitmek.

Fin pilota göre Marks, anlaşma hakkında konuşmak için İsviçre'deki evinde Raikkonen'i ziyaret etti ve "her şeyi oldukça iyi pazarladı".

Raikkonen, bu yılın başlarında piste geri dönmek için fırsatlar olmasına rağmen, Watkins Glen'deki yarışa hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmak istediğini söyledi.

Raikkonen, "Açıkçası bu yıl daha fazlasını yapmak için seçenekler vardı, ancak bence her şey biraz hızlı gelişti, her yönden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

"Bence bu yarışa kadar beklemek daha iyi, böylece her şeye hazırlanabiliriz. En azından işi tamamen doğru yaptık ve sonucun ne olduğunu kimse bilmiyor. En azından kendimize elimizden gelenin en iyisini yapmak için bir şans vereceğiz."

"Sonrasında ne olacak? Bilmiyorum, kimse bilmiyor. İyi bir yarış çıkarıp bundan keyif almaya çalışacağız ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Başka planım yok."

“Şu anda planım bu ve bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

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