Raikkonen, Ağustos ayında NASCAR ile pistlere geri dönüyor!

Raikkonen, 21 Ağustos'ta Watkins Glen'deki yarış için Trackhouse Racing'e katılacak ve takım arkadaşları Daniel Suarez ve Ross Chastain ile Chevrolet Camaro ZL1 kullanacak.

Bu, 2021 Abu Dhabi GP'sinde 21 yıllık Formula 1 kariyerine nokta koyan Raikkonen'in kısa bir aranın ardından herhangi bir seride piste çıkacağı ilk yarış olacak

2007 F1 dünya şampiyonunun kısa bir NASCAR geçmişi var. Raikkonen, bir Nationwide Series - şimdi Xfinity Series olarak biliniyor - yarışına ve 2011'de -o dönem Formula 1'e iki seneliğine ara vermişti- Kyle Busch Motorsports ile bir Truck Series yarışına katılmıştı.

Fin pilot, başlangıçta yeniden piste çıkmaya "çok ciddi bir şekilde" bakmadığını, sadece Watkins Glen'de piste çıkabilmek için görüşmeleri hızlandırdığını açıkladı.

Raikkonen, "Bunun nasıl işleyeceği, hangi yarışta yer alacağım ve diğer birçok şey hakkında epey görüşme yaptık."

"Görüşmelere birçok şeyi dahil ettik ve hepsi benim için makul görünüyordu. Tek bir yarışta yer alacağım, dolayısıyla ailem için de makul. ABD'de birkaç yarışa çıktığım dönem bundan oldukça zevk almıştım."

"Umarım iyi ve eğlenceli bir yarış olur. Açıkçası bu hiç piste çıkmadığım yeni bir araç. Fakat üstesinden gelebileceğimize eminim." dedi.

Raikkonen'in Trackhouse Racing ile anlaşması, takımın 91 numaralı aracını dünya çapında sürücülere adayarak NASCAR'ın kapsama alanını genişletmek isteyen Project91 girişiminin bir parçası. Trackhouse, Chastain ve Suarez'in yanı sıra Watkins Glen'deki yarış için üç farklı ülkeden üç sürücüye sahip olacak.

Trackhouse'un sahibi Justin Marks, "Uzun süredir Kimi'nin büyük bir hayranıyım ve onun kariyerini Sauber ile Formula 1'e başladığından beri takip ediyorum."

"Bir Formula 1 hayranı olarak kariyerimin en güzel anlarından biri 2011'deki yarışında Kimi'ye karşı yarışabilmekti."

"NASCAR'a ilgi duyduğunu ve bunu daha önce yaptığını biliyordum ve ona bu projenin neyle ilgili olduğunu açıklarsam, onun projenin bir parçası olmakla ilgileneceğini düşündüm." dedi.

Kimi Raikkonen raced in NASCAR during his F1 hiatus in 2011

Photo by: Getty Images