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50 yaşındaki Villeneuve, Daytona 500'e katılma hakkı kazandı!

Eski Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Hollandalı Hezeberg takımı ile 2022 Daytona 500'e katılma hakkı kazandı. Villeneuve, çarşamba akşamı düzenlenen sıralama turlarında 36. oldu.

50 yaşındaki Villeneuve, Daytona 500'e katılma hakkı kazandı!
Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Villeneuve'ün Daytona 500'de mücadele edebilmesi için sıralama turlarında iyi bir sonuç alması şarttı. Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında, NASCAR Cup'ta yer almayan en hızlı iki sürücüden birisi olan Villeneuve, pazar günü yapılacak büyük yarışa katılma hakkı kazandı.

Villeneuve'ün temsil ettiği yeni Team Hezeberg, elbette pole pozisyonu savaşında değildi. Sadece bu hafta sonu yapılacak olan Daytona'daki yarışta yer alma hakkı için savaştılar. Villeneuve, genel klasmanda 36. en hızlı zamanın sahibi oldu.

Kanadalı sürücü, geçmişte birden fazla kez Daytona'ya katılmaya çalışsa da, yarışta yer alma hakkı hiç kazanamadı.

Bunu 50 yaşında başaran Villeneuve, "Bu önemli yarışta bu kadar yüksek bir seviyede rekabet edebilmem inanılmaz. Bir yarış aracı sürerken kendimi 50 yaşında hissetmiyorum, ki bu iyi bir şey." dedi.

Daytona'da yer almak için savaşan ve mücadeleye katılma hakkı kazanan ikinci sürücü 1998 doğumlu Noah Gragson oldu.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan isim, Hendrick Motorsports sürücüsü ve son NASCAR şampiyonu Kyle Larson oldu.

Daytona 500 önümüzdeki Pazar yapılacak ve Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.

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