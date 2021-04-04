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MotoGP / Haberler

Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Franco Morbidelli, Petronas SRT Yamaha'daki hissinin “ne yaparsa yapsın" kötü olduğunu ve MotoGP Doha Grand Prix'sinde "kanatlanmaktan" başka çaresi olmadığını belirtti.

Zorlanan Morbidelli: "Doha GP'de 'kanatlanmaya' ihtiyacım var"

Morbidelli, holeshot cihazında yaşadığı zorluğun ardından Katar'da zorlu bir ilk yarış hafta sonu geçirdi ve 2021'in ilk yarışını puansız şekilde 18. sırada bitirdi. Morbidelli'nin sorunları, cuma günü her iki motorda da yaşadığı problemlerle devam etti ve daha ikinci yarışta yedi motordan üçüncüsüne geçti.

Morbidelli, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında, hız açısından Yamaha fabrika ekibi sürücüleriyle aynı tempoda gitmekte zorlandı.

SRT sürücüsü şimdi pazar günkü yarışa 10. sıradan başlıyor ve Yamaha ile yaşadığı sorunların tam olarak neyden kaynaklandığını bilmediğini söylerken, iyi bir yarış için "kanatlanmaya" ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

"Hissiyat kötü ve ne yaparsak yapalım, ortalama olarak kötü kalmaya devam ediyor."

“Bazı değişiklikler daha iyi yapıyor. Bazen biraz daha iyi hissediyorum, bazen biraz daha hızlı gidebiliyorum."

“Ancak bu hissiyat bir sonraki sürüşle beraber değişebiliyor."

"Yani hiçbir şey kesin ve net değil. Ne olduğu konusunda nereyi işaret edeceğimizi bilmiyoruz."

"Bildiğim tek şey, motosikletteki hissiyatın iyi olmadığı, çünkü sürüşü gerçekten çok zor. Yine de asla pes etmemelisiniz.

Sorunların yarışa olan etkisi ve yarışa olan yaklaşımı sorulduğunda Morbidelli, "Açıkçası kanatlanmak zorunda kalacağım."

“Yarışta temponun nasıl olduğunu görmem gerekiyor. Eğer mucizevi bir şey bulamazsak kanatlanmamız lazım."

"Hissiyatın nasıl olacağını, hızın nasıl olacağını ve hislerime göre nasıl tepki vereceğimi görmek adına kanatlanmak zorundayız."

"Yapabileceğim tek şey bu. Yine de ben çılgın bir sürücü değilim, bu yüzden çılgın şeyler yapmamaya çalışacağım.” cevabını verdi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha ile yarışa üçüncü sıradan başlayacak Maverick Vinales, dördüncü antrenmanda iyi bir tempoya sahipti ve yarışın favorisi konumunda yer alıyor.

Cumartesi günü açıklamada bulunan şampiyona lideri, "Dürüst olmak gerekirse önde yer almak çok zordu çünkü ilk denememde gerçekten iyi bir hissiyat yoktu."

“Fakat ikinci kez denediğimde, motosikletin iyi çalıştığını ve doğru şekilde zorlayabileceğimi anladım."

“İnanılmaz bir tur zamanı ortaya koyduk ve tur zamanını gördüğümde, belki de pole pozisyonundayım diye düşündüm. Sonrasında kendimi üçüncü sırada gördüm." dedi.

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Editör Lewis Duncan

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