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MotoGP / Fransa GP Haberler

Zarco: "Kaçan galibiyete rağmen üzülmem doğru değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Pramac’tan Johann Zarco, motosikletini değiştirdikten sonraki turları yüzünden Fransa Grand Prix’sinde galibiyeti kaçırdığını söylerken bu konuda üzülmesinin “doğru olmadığını” belirtti.

Zarco: "Kaçan galibiyete rağmen üzülmem doğru değil"

Pazar günkü 27 turluk Le Mans yarışı, daha ilk turlardan yağmurun baş göstermesiyle 2017’den beri ilk kez motosiklet değişimi yapılan bir yarış oldu.

Zarco, yarışın ilk bölümünde ıslak piste slick (oluksuz) lastiklerle başladı ve ilk turda Dunlop şikanında Franco Morbidelli’den uzaklaşmaya çalışırken 5. sıradan 10. sıraya kadar geriledi.

Motosikletini değiştirdikten sonra piste 5. sırada çıktığında, liderin 19.7 saniye gerisinde kalan Zarco, arka tarafta tercih ettiği orta lastiği çalışabilir bir sıcaklığa getirmesinin çok uzun sürdüğünü kabul etti.

Zarco, tekrar hızlanmaya başladığında ise ikinciliğe yükselmeyi başardı ve takım arkadaşı ve yarışın galibi Jack Miller’dan sadece 3.9 saniye geride finiş gördü.

Zarco, “Kötü bir start aldım ve ayrıca motosikletinde bazı problemler yaşayan Franco’dan uzaklaşmam gerekti.”

“Bu yüzden ilk virajı genişten döndükten sonra şikana girdiğimde gerçekten çok fazla pozisyon kaybetmiştim ve bir tur sonra yağmur geldi ama kimse pite girmedi.”

“Bu yüzden ben de diğerleriyle pistte kaldım ve sonraki tur daha fazla yağmur yağmaya başladı ve ilk hedefim motosikleti kaza yapmadan pite getirmek oldu.”

“Bunu başardım ve sonrasında yağmur lastikleriyle 5. sırada piste çıktım bu yüzden, bu durum iyiydi ama yağmur ve rüzgar şiddetini artırdı.”

“Bu yüzden pistteki koşullar biraz daha farklıydı ve orta arka lastiğimin hazır olması 3 ya da 4 tur kadar sürdü.”

“Eğer galibiyet açısından konuşmam gerekirse bu 4 turda çok fazla saniye kaybettiğimi söyleyebilirim.”

“Fakat, galibiyeti kaçırdığım için üzülmek yanlış olur bu yüzden ikinci olmaktan oldukça mutluyum çünkü pist biraz daha kuruduğunda ve arka lastikleri daha düzgün bir hale geldiğinde motosikleti sürmekten keyif alıyordum ve diğerlerini yakalayıp geçmek eğlenceliydi.” dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, 2021’deki üçüncü podyumundan sonra şampiyonada liderlikten sadece 12 puan uzakta ve şu an şampiyonluk için mücadele edecek “yeterli deneyime” sahip olduğunu düşünüyor.

Zarco,"Bu mükemmel, çünkü Katar'daki ilk iki yarıştan sonra şampiyonada liderliği elde ettiğinizde, şampiyonluk için savaşma şansınız olduğuna inanıyorsunuz."

“Yeterli deneyime sahip olduğumu düşünüyorum, Ducati'de kendime daha fazla deneyim katabilirim çünkü Ducati'de tam olarak rahat edemememe neden olan birkaç şey eksik."

“Ancak motosiklet hazır, takım hazır. Hazır olabileceğimi söyleyebilirim, sadece Ducati'mi her zaman kontrolüm altında tutmam gerekiyor."

“Yani, bu sezon boyunca yeterince hızlı olursam, şampiyonluk için büyük bir şansım var."

“Yani, bugün 20 puan almak çok güzeldi.” dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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