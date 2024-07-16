Zarco: "Yamaha'nın 2025te daha fazla motosiklete sahip olması Honda'yı da gelişmeye zorlayabilir"

LCR sürücüsü Johann Zarco, Yamaha'nın gelecek yıl MotoGP'de dört motosiklete çıkmasının Honda'yı öndeki grupla arayı kapatmak için ekstra teşvik edeceğini umuyor.

Fransız sürücü, eski takımı Pramac'ın 2025'ten itibaren Yamaha'nın uydu takımı olma kararının, her iki Japon üretici için de faydalı olacağını düşünüyor. Her iki marka da Avrupa rakipleriyle arayı kapatmak için çabalıyor.

Yamaha ve Honda, son 12 ay içinde felsefelerini değiştirmelerine rağmen bu yıl rekabetin gerisinde kaldılar. MotoGP'nin yeni imtiyaz sistemi de sezon ortasında anlamlı bir ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmadı.

Son birkaç yılda Yamaha'nın konumu, bir uydu takımının yokluğu nedeniyle zayıfladı. Ancak Pramac'ın Ducati ile 20 yıllık ortaklığı sona erdirip Iwata merkezli markaya geçmesiyle birlikte 2022'den bu yana ilk kez gridde dört motosiklete sahip olacak.

Geçiş hakkında fikri sorulan Zarco, Pramac ile geçirdiği üç yıl boyunca bir zafer ve 14 podyum kazanan bir sürücü olarak, şunları söyledi:

"Bu, Yamaha projesi için iyi olacak. Gelişmek ve daha fazla bilgi toplamak için daha fazla motosiklete ihtiyaçları var.”

"Şampiyonada daha fazla Japon motosikletinin olması iyi çünkü şimdi Avrupa motosikletleri, Ducati, çok fazla avantaj sağlıyor ve bu yüzden biraz daha iyi bir denge buluyor. Umarım Japonlar, Ducati ile arayı kapatır.”

"Marc ve Pecco gelecek yıl üst takımda olacak, onlara ulaşmak imkansız olacak çünkü tüm yıl boyunca uçacaklar.”

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama en azından üçüncü pozisyondan 10. pozisyona kadar bazı değişiklikler olacak ve bu iyi olacak.”

"Ve bence Yamaha'nın iyileştirmeler yapması ve gridde daha fazla motosiklete sahip olması, Honda'yı da değişiklikler yapmaya ya da çözüm bulmaya zorlayacak."

Sezonun ilk dokuz grand prix'sinde en iyi 12. sırayı alan Honda, takımlar sıralamasında sadece 24 puan topladı -en yakın rakibi Yamaha'nın yarısı kadar- Buna karşılık, üç Avrupa üreticisi de 150 puanın üzerinde, Ducati ise son Almanya Grand Prix'sindeki zaferiyle toplam puanını 300'ün üzerine çıkardı.

Zarco, RC213V'nin mevcut versiyonundan daha fazla hız çıkarılabileceğine inanmadığını ve Honda'nın rakiplerine karşı mücadele edebilmek için yeni bir motosiklete ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

"Hala çok uzağız. Motosiklet hala ilk 10'da bir adım atacak kadar rekabetçi değil."

"Yeni bir motosikleti sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu hafta [Sachsenring] sonu motosikletin güçlü noktalarını kullanmaya çalıştım çünkü bazı alanlarda motosiklet o kadar da kötü değil ve bunu maksimumda kullanmaya çalıştım."

"Yeni motosikletin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ama bekliyorum. Ne zaman geleceğini bilmek istemiyorum çünkü bu tüm yarışlar için konsantrasyonumu değiştirmeyecek. Ama en azından kontrolümde olan şeylerde mümkün olduğunca iyi performans göstermek istiyorum." dedi 33 yaşındaki sürücü.