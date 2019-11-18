Zarco, Valencia'da Ducati ile görüştü!

KTM ile zorlu bir başlangıcın ardından sezon ortasında takımdan ayrılan Zarco, sezonun son üç yarışı için LCR Honda’da, omzundan operasyon geçiren Takaaki Nakagami’nin yerini almıştı.

İki kez Moto2 şampiyonu sürücü, emekliliğini açıklayan Jorge Lorenzo’nun yerine Repsol Honda’da yarışabilecek sürücüler arasında gösteriliyor.

Ancak Moto2 şampiyonu ve Marc Marquez’in kardeşi Alex Marquez’in ismi de güçlü bir şekilde bu koltuk için anılıyor. Şimdi ise Zarco’nun ismi Avintia Ducati ile anılıyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Zarco, Avintia’da yarışmaktansa Moto2’ye dönmeyi tercih edeceğini söylemişti.

Bir başka iddia ise, fabrika Ducati’de Danilo Petrucci’nin yerine Jack Miller’ın getirilmesi, Zarco’nun ise Pramac’a katılmasıydı.

Bu hamle, Fransa Grand Prix’si organizatörleri tarafından da destekleniyor gibi görünüyor, ancak bunun finansal olarak Petrucci’nin kontratının erken bitirilmesi sonucunda ödenecek olan parayı karşılayamayacağı düşünülüyor.

Ducati ise, Avintia’ya teknik ve mühendislik anlamında destek vermeye istekli durumda. Ancak anlaşma sağlanırsa Zarco’nun 2019 model motosiklette yarışması bekleniyor.

Motorsport.com, pazartesi günü Zarco’nun Valencia’da Ducati’nin yarış ofisinden çıktığını görüntüledi. Fransız sürücünün, Ducati’nin patronları Paolo Ciabatti ve Gigi Dall’Igna ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığı öğrenildi.

İkili, Zarco’yu Avintia’ya getirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu geçiş gerçekleşirse Zarco muhtemelen Karel Abraham’ın yerini alacak.

Tito Rabat, geçtiğimiz aylarda Avintia ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.