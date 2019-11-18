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MotoGP / Son dakika

Zarco, Valencia'da Ducati ile görüştü!

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Zarco, Valencia'da Ducati ile görüştü!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Kas 2019 13:48

Johann Zarco, MotoGP sezonunun son ayağı olan Valencia’da Ducati patronu Gigi Dall’Igna ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KTM ile zorlu bir başlangıcın ardından sezon ortasında takımdan ayrılan Zarco, sezonun son üç yarışı için LCR Honda’da, omzundan operasyon geçiren Takaaki Nakagami’nin yerini almıştı.

İki kez Moto2 şampiyonu sürücü, emekliliğini açıklayan Jorge Lorenzo’nun yerine Repsol Honda’da yarışabilecek sürücüler arasında gösteriliyor.

Ancak Moto2 şampiyonu ve Marc Marquez’in kardeşi Alex Marquez’in ismi de güçlü bir şekilde bu koltuk için anılıyor. Şimdi ise Zarco’nun ismi Avintia Ducati ile anılıyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Zarco, Avintia’da yarışmaktansa Moto2’ye dönmeyi tercih edeceğini söylemişti.

Bir başka iddia ise, fabrika Ducati’de Danilo Petrucci’nin yerine Jack Miller’ın getirilmesi, Zarco’nun ise Pramac’a katılmasıydı.

Bu hamle, Fransa Grand Prix’si organizatörleri tarafından da destekleniyor gibi görünüyor, ancak bunun finansal olarak Petrucci’nin kontratının erken bitirilmesi sonucunda ödenecek olan parayı karşılayamayacağı düşünülüyor.

 

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Ducati ise, Avintia’ya teknik ve mühendislik anlamında destek vermeye istekli durumda. Ancak anlaşma sağlanırsa Zarco’nun 2019 model motosiklette yarışması bekleniyor.

Motorsport.com, pazartesi günü Zarco’nun Valencia’da Ducati’nin yarış ofisinden çıktığını görüntüledi. Fransız sürücünün, Ducati’nin patronları Paolo Ciabatti ve Gigi Dall’Igna ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığı öğrenildi.

İkili, Zarco’yu Avintia’ya getirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu geçiş gerçekleşirse Zarco muhtemelen Karel Abraham’ın yerini alacak.

Tito Rabat, geçtiğimiz aylarda Avintia ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

  

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Johann Zarco se reúne con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, y Paolo Ciabatti director deportivo

Johann Zarco se reúne con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, y Paolo Ciabatti director deportivo
1/4

Fotoğraf: Germán Garcia Casanova

Johann Zarco se reúne con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, y Paolo Ciabatti director deportivo

Johann Zarco se reúne con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, y Paolo Ciabatti director deportivo
2/4

Fotoğraf: Germán Garcia Casanova

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
3/4

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda
4/4

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar Johann Zarco
Editör Germán Garcia Casanova

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