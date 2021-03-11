Zarco, artık Ducati'nin gelişimine daha fazla "dahil olduğunu" hissediyor

İki kez Moto2 dünya şampiyonu, 2021’de Avintia’dan Pramac’a terfi edilmesiyle, fabrika sürücülüğüne geri dönüyor.

Katar’daki sezon öncesi testlerinin ilk iki gününü zaman tablosunda altıncı sırasında bitiren Zarco, en hızlı ikinci Ducati sürücüsüydü.

Fransız sürücü, Pramac’ın iki gün boyunca, motosikletin gelişimini değerlendirmek için ‘’büyük değişiklikler’’ denediğini ve artık ‘’motosikletin gelişimine daha fazla dahil olduğunu’’ hissettiğini dile getirdi.

‘’Bazı şeyler denedik fakat henüz ayarlar üzerinde çalışmıyoruz.’’

‘’Farklı yönleri görmek için motosiklet üzerinde büyük değişiklikler yapıyoruz ve bilgiler aşağı yukarı belirgin.’’

‘’Hiçbir anlamda kötüye giden bir şey yok, harika giden bir şey de yok.’’

‘’Ancak iyi veri topladık ve Avintia’dan Pramac’a çıkmamla birlikte, motosikletin gelişimine daha da dahil olduğumu hissediyorum.’’

‘’Bu iyi bir his, çünkü hızlı gidebiliyorum ve yorum yapabiliyorum. Aynı zamanda yaptığım yorumları beğenip beğenmediklerini de görebiliyorum. Bu çok olumlu bir şey."

Yeni aerodinamik kaplamanın yanında, Ducati, yeni bir motosikletinin önüne kalkış mekanizmasını da ekledi. Aynı zamanda KTM, Honda ve Aprilia da benzer sistemleri test ediyor.

Zarco, Ducati’nin yeni çıkış sisteminden yararlanan ilk sürücü oldu, ki İtalyan marka da arka kalkış sistemini ve sürüş yükseklik ayarlayıcısını 2018 ve 2019 motosikletlerinde kullanan ilk marka olmuştu.

Zarco yeni kalkış mekanizmasıyla ilgili şunları söyledi: ‘’Bu çok ilginç, bir tür cihaz gibi veya denenmesi gereken bir şey.’’

‘’Ancak çok eğlenceli çünkü her şeyi doğru yaptığınızda, çok iyi çalışıyor.’’

‘’Bu motosikleti aşağıda tutacak bir şey daha ve motosikleti daha alçak tuttuğunuzda daha çok güç kullanabiliyorsunuz çünkü önü daha az kalkıyor.’’

‘’Yani, her durumda kazanmak için yapılan bu stratejiler Ducati'nin tarzına uyuyor."