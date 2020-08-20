Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak

Zarco geçen hafta Red Bull Ring'de yapılan yarışın üçüncü virajında Franco Morbidelli ile korkutucu bir kazaya karışmıştı.

Başlangıçta tüm sürücülerin ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklansa da, sonrasında Zarco'nun sağ bileğindeki skafoid kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Fransız sürücü, Çarşamba günü İtalya'da ameliyat oldu ve Perşembe günü Avusturya'daki ikinci yarış için Spielberg'e döndü.

MotoGP yönetmeliklerine göre bir sürücü, ameliyattan sonraki 48 saat içinde herhangi bir sağlık kontrolü talep edemiyor. Bu da Zarco'nun henüz Steiermark GP için uygun olmadığı anlamına geliyor.

Zarco ameliyattan itibaren 48 saatlik süreyi doldurmasının ardından cuma günü inceleme talep edebilir. Eğer testlerden başarıyla geçerse de cumartesi günkü seanslarla birlikte hafta sonuna devam edebilir.

Ancak, şu an itibariyle, Avintia sürücüsü Cuma günü yapılacak olan hem birinci hem de ikinci seansı kaçıracak.

Zarco ayrıca bazı virajlarda, frenleme yaparken alışılmadık çizgiler izlediği gerekçesiyle, hakemlerle görüşecek ve kazayı kendi açısından da anlatacak.