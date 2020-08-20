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MotoGP / Son dakika

Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak

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Zarco, Steiermark'taki cuma antrenmanlarını kaçıracak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Avintia Ducati sürücüsü Johann Zarco, hafta sonu öncesindeki zorunlu tıbbi testlerden geçemedi ve cuma günkü antrenmanları kaçıracak.

Zarco geçen hafta Red Bull Ring'de yapılan yarışın üçüncü virajında Franco Morbidelli ile korkutucu bir kazaya karışmıştı.

Başlangıçta tüm sürücülerin ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklansa da, sonrasında Zarco'nun sağ bileğindeki skafoid kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı.

Fransız sürücü, Çarşamba günü İtalya'da ameliyat oldu ve Perşembe günü Avusturya'daki ikinci yarış için Spielberg'e döndü.

MotoGP yönetmeliklerine göre bir sürücü, ameliyattan sonraki 48 saat içinde herhangi bir sağlık kontrolü talep edemiyor. Bu da Zarco'nun henüz  Steiermark GP için uygun olmadığı anlamına geliyor.

Zarco ameliyattan itibaren 48 saatlik süreyi doldurmasının ardından cuma günü inceleme talep edebilir. Eğer testlerden başarıyla geçerse de cumartesi günkü seanslarla birlikte hafta sonuna devam edebilir.

Ancak, şu an itibariyle, Avintia sürücüsü Cuma günü yapılacak olan hem birinci hem de ikinci seansı kaçıracak.

Zarco ayrıca bazı virajlarda, frenleme yaparken alışılmadık çizgiler izlediği gerekçesiyle, hakemlerle görüşecek ve kazayı kendi açısından da anlatacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör German Garcia Casanovs

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