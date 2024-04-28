Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"
Johann Zarco, İspanya Grand Prix'sinde Aleix Espargaro ile yaşadığı olayın ardından FIM MotoGP komiseri Freddie Spencer'ı 'bu iş için doğru kişi değil' diyerek eleştirdi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
LCR Honda'dan Zarco ve Aprilia'dan Espargaro, pazar günü Jerez'de düzenlenen yarışta puan mücadelesi verirken 10. turda temas ettiler.
Olay FIM hakem heyeti tarafından soruşturma altına alındı, ancak her iki sürücünün de katıldığı duruşmanın ardından başka bir işlem yapılmadı.
Ancak Zarco, FIM komiserler panelini 2019'dan beri yöneten çifte 500cc Dünya Şampiyonu Spencer'ın pozisyonu için uygun olmadığını söylüyor.
Fransız sürücü Jerez'de yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: "Yarış direktörlüğüne gittim, Freddie Spencer bizimle birlikte aksiyonu izliyordu."
"Bana ne istediğimi bilmek ister gibi bakıyordu. Orada sanki Aleix ile bana çocukmuşuz gibi davrandılar."
Johann Zarco, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Aleix hakkında şikayette bulunmam istendi. Bunu yapmayacağımı ve ona bu iş için iyi olmadığını çünkü doğru anlarda doğru kararları almadığını söyledim."
"Ne yapması gerektiğini bana sormamasını da ekledim."
"Her neyse, sürücüler konuşma hakkına sahip olmak ve ardından doğru kişilerin karar vermesini sağlamak için çalışıyorlar."
"Aleix ile kaza yapmamız ve sonrasındaki her şeyin yanlış olması çok üzücü. Bence Freddie Spencer buradaki doğru kişi değil."
Zarco, öfke patlaması nedeniyle yarış yönetiminden kovulduğunu da dile getirdi.
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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