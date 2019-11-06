Zarco, Sepang'da Honda ile attığı büyük adımdan memnun
Johann Zarco, MotoGP Sepang yarışında öndeki sürücülerle aynı performansı sergilediği için mutlu olduğunu söyledi.
Suzuki sürücüsü Joan Mir'le temas yaşayıp yarış dışı kalan Zarco, o ana kadar ilk on içindeydi ve sekizincilik için Jack Miller'ı zorluyordu.
Fransız sürücü yarışta Jorge Lorenzo'nun önüne geçtiği gibi, Cal Crutchlow'u da geride bıraktı ve kaza öncesinde en iyi ikinci Honda sürücüsüydü.
Zarco, "Tempoyu kontrol etmiyordum çünkü hepimiz sıcaklık konusunda limitlerdeydik, fiziksel olarak hiç de kolay değildi, ama iyi bir yerdeydim ve bundan mutluyum."
"Ön tarafla aradaki fark iyiydi. Avustralya'da zor bir pistte öğrenmem gerekiyordu ve liderden 26 saniye gerideydim. Küçük bir pist olduğu için tur başına bir saniyeye denk geliyor. Benim için çoktu. Ama bir şeyleri daha iyi öğrenmem gerekiyordu."
"Eğer burada finiş görebilseydim, liderden yaklaşık 15 saniye uzakta kalacaktım. Yani yarım saniyeye denk geliyor. Bu yüzden çok büyük bir adım attık. Üst seviyede sürüş yapmaya geri döndüm
"Cal sıralamalarda çok hızlıydı ama yarışta onu yakalayabileceğimi biliyordum" dedi.
Zarco, sakatlanan Takaaki Nakagamai'nin yerine son üç yarışta LCR Honda ile mücadele etmeye başlamıştı.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Malezya GP
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Johann Zarco
|Takımlar
|Team LCR
|Editör
|David Gruz
Zarco, Sepang'da Honda ile attığı büyük adımdan memnun
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
08:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
03:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
08:00
14:00
|