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MotoGP / Malezya GP / Son dakika

Zarco, Sepang'da Honda ile attığı büyük adımdan memnun

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Zarco, Sepang'da Honda ile attığı büyük adımdan memnun
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 06:17

Johann Zarco, MotoGP Sepang yarışında öndeki sürücülerle aynı performansı sergilediği için mutlu olduğunu söyledi.

Suzuki sürücüsü Joan Mir'le temas yaşayıp yarış dışı kalan Zarco, o ana kadar ilk on içindeydi ve sekizincilik için Jack Miller'ı zorluyordu.

Fransız sürücü yarışta Jorge Lorenzo'nun önüne geçtiği gibi, Cal Crutchlow'u da geride bıraktı ve kaza öncesinde en iyi ikinci Honda sürücüsüydü.

Zarco, "Tempoyu kontrol etmiyordum çünkü hepimiz sıcaklık konusunda limitlerdeydik, fiziksel olarak hiç de kolay değildi, ama iyi bir yerdeydim ve bundan mutluyum."

"Ön tarafla aradaki fark iyiydi. Avustralya'da zor bir pistte öğrenmem gerekiyordu ve liderden 26 saniye gerideydim. Küçük bir pist olduğu için tur başına bir saniyeye denk geliyor. Benim için çoktu. Ama bir şeyleri daha iyi öğrenmem gerekiyordu."

"Eğer burada finiş görebilseydim, liderden yaklaşık 15 saniye uzakta kalacaktım. Yani yarım saniyeye denk geliyor. Bu yüzden çok büyük bir adım attık. Üst seviyede sürüş yapmaya geri döndüm

"Cal sıralamalarda çok hızlıydı ama yarışta onu yakalayabileceğimi biliyordum" dedi.

Zarco, sakatlanan Takaaki Nakagamai'nin yerine son üç yarışta LCR Honda ile mücadele etmeye başlamıştı.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Team LCR
Editör David Gruz

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