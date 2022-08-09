Zarco: "Şanslı günümde değildim"

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Silverstone'da kariyerinin 8. pole pozisyonunu elde eden Zarco, antrenmanlara bakıldığında galibiyetin en güçlü adayı olarak karşımızdaydı.

Gride yumuşak ön lastikle gelen Zarco, sonrasında sıcaklık nedeniyle yumuşak hamurun bitebileceğini düşünerek orta hamura geçiş yaptı

Startta holeshot cihazını kullanmayı başaran ve liderliğini koruyan Zarco, beşinci turda kaza yaparak en geriye düştü, dokuzuncu turda ise yarışa tamamen veda etti.

Kaza yaptığına şaşırdığını söyleyen Zarco, "Bugün şanslı günümde değildim."

"Sıcak hava beni orta hamur kullanmaya itti, bu doğru ancak riskli bir seçimdi -nitekim Pecco aynı lastiklerle galibiyete ulaştı."

"Bana göre kazanın nedeni de aynı şekilde orta hamura geçmemdi, çünkü bu lastik her zaman biraz daha az yol tutuşu sağlıyor."

"Yumuşak hamur kullansaydım yarışı bitirememe ihtimalim de bulunuyordu, çünkü genel olarak iyi bir tempo tutabileceğimin farkındaydım. Dolayısıyla oldukça iyi tanıdığım orta hamura geçtim ve ilk turlarda oldukça iyiydim."

"Ancak 8. virajda hata yaptım ve bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Galibiyete ulaşmak için her şeyi bir araya getirmek epey zor."

"Avusturya'da tekrar formda olacağımı umuyorum çünkü bu hafta sonu ve yarış sırasında hissedebildiklerim sürüş esnasında istediklerimi elde edebilmeme yardımcı oldu."

"Bugünün olumlu yanı, bazen zor bir seçim gibi görünen bu lastiği daha da fazla anlayabilmem. Dediğim gibi, riskli bir seçimdi ve bu seçimler sizi bir anda zirveden dibe götürebilir."

Kazadan önce lastiklerinden herhangi bir uyarı alıp almadığı sorulduğunda Zarco, "Biraz evet ama yine de ne kadar hızlı tur atarsak o kadar iyi olacağını düşünüyordum."

"İlk iki tur oldukça hızlıydı, üçüncü turda biraz yavaşladım, yine de her şeyi net şekilde hissedebiliyor ve iyi bir tempo yakalayabiliyordum."

"Dediğim gibi, şaşırtıcı bir kazaydı, nitekim antrenman sırasında o virajı çok daha hızlı almıştım. Bu sefer yapamadım." dedi.

Uzun süredir ilk zaferini kovalayan çifte Moto2 şampiyonu, "İyi bir start almak ve ilk turları lider geçmek önemliydi."

"Dolayısıyla ilk virajda yerimi koruyabilmem biraz sürpriz oldu. Arkadakilerden ciddi bir baskı yoktu, bu yüzden yarışa liderlik etmek güzeldi." dedi.

"İlk anda fırsat teptiğim için üzüldüm, ancak buna devam edemem, dolayısıyla Avusturya'ya gitmeyi ve yeni bir sayfa açmayı dört gözle bekliyorum." dedi.