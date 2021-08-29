Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

Pramac Ducati sürücüsü, 2021 sezonunun ilk dokuz yarışını Fabio Quartararo'nun hemen ardında şampiyona ikinci olarak bitirdi ve aldığı dört podyumdan sonra vatandaşının 34 puan ardındaydı.

Fakat Zarco, Ducati'nin kalesi olarak görülen Avusturya'da iki kötü yarış geçirdi ve Steiermark'ta altıncı olurken, Avusturya GP'de kaza yaptı.

Britanya GP öncesinde Zarco, şampiyonada artık Quartararo'nun 49 puan gerisinde yer alıyor.

Silverstone'da oldukça zor bir hafta sonuyla karşı karşıya olan Fransız sürücü, şampiyonluk savaşı için verdiği mücadelenin umduğu gibi geçmediğini, bu yüzden de yaklaşımını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Avusturya'daki hayal kırıklığıyla dolu iki yarıştan sonra, şampiyonluk savaşına olan yaklaşımını değiştirmesinin gerekip gerekmediği sorulduğunda Zarco, “Şampiyonluk savaşını kafamdan çıkarmam gerekiyor çünkü yaz arasından dönerken bilinçli ya da bilinçsiz kendime çok fazla baskı yapıyorum."

"Fabio ile daha çok rekabet edebilmek için vites yükseltmek istedim ve bu vites o kadar çabuk yükselmedi."

"Yani neyi hedefleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor ve ayrıca tüm bunlar, umudunuzu yitirdiğiniz anlamına gelmiyor. Hâlâ birçok şey olabilir.

"Fakat Fabio seviyesini korumayı başarıyor ve benim [yapılması gerektiğine inandığım] gelişimi kaydedebilmem adına, birçok şeyde daha fazla zamana veya analize ihtiyacım var." cevabını verdi.

Zarco pazar günkü Britanya GP'sine dokuzuncu sıradan başlarken, takım arkadaşı Jorge Martin dördüncü sıradan start alacak.

Martin, ikinci bölümün sonunda diğerlerinden 0.8 saniye farkla ilk sırayı aldı ancak bu tur, Vale virajını keserek avantaj kazandığı gerekçesiyle silindi.

Sonrasında altıncı sıraya gerileyen Martin, nihayetinde sıralama turlarında dördüncü oldu.

Martin, "Sıralamalarda iyi bir pozisyonda olabilmek adına o virajı kestim çünkü Marc'ın önde olduğunu gördüm ve bu yüzden bunun, son tura başlamak için harika bir yer olduğunu düşündüm. En başından itibaren pole pozisyonunda olmadığımı biliyordum."

"Nihayetinde dördüncü sıranın yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Tempomuz iyi ve podyum savaşı verebiliriz. Kapalı parka geldiğimde de mutluydum. Oraya gelir gelmez pole pozisyonunda olmadığımı, garaja dönmeme izin verilmesi gerektiğini söyledim."

"Sonrasında tekrar kapalı parka geldim çünkü bağımsız sürücüler arasında en iyisiydim. Fabio ve Pecco ile konuşmak güzeldi çünkü gülümseyip 'bu zamanı yapmanın bir yolu yok' diyorlardı." dedi.