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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Zarco, şampiyonluk adayı Dovizioso'yu düşürdüğü için üzgün

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Zarco, şampiyonluk adayı Dovizioso'yu düşürdüğü için üzgün
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Johann Zarco, MotoGP Katalonya GP'de şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden birisi olan Andrea Dovizioso'yu düşürdüğü için çok üzüldüğünü söyledi.

Zarco, Barcelona'daki yarışın ilk turunun 2. virajında önünde yer alan Danilo Petrucci'nin yaşadığı sıkıntının ardından motosikletini hafif düzeltmek zorunda kaldı. O esnada frene basan Zarco, dışarıya doğru kaydı ve Dovizioso'nun üstüne giderek pist dışına itti. İki pilot birden yarış dışı kaldılar.

Katalonya'ya şampiyona lideri olarak gelen Dovizioso, 17. sıradan başlayıp 10. sıraya kadar yükselmesinin ardından yarış dışı kalınca, şampiyonada bir anda 24 puan geriye düştü.

Zarco, "Bugün için çok üzgünüm. Hafta sonu oldukça iyi gidiyordu ve yarıştan iyi şeyler bekliyordum. Yarışın henüz ikinci virajda sona ermesi, gerçekten acı verici bir durum."

"Start benim açımdan iyiydi. Danilo ilk virajda gerçekten harika bir frenleme yaptı ve beni geçti. Ardından yön değiştirdi ve neredeyse düşüyordu çünkü lastiklerin sol tarafı soğuktu. Çok dikkatli olmamız gerekiyordu."

"Onunla temas yaşamamak için tepki verdim, fren yapıyordum ve kaza yaptım. Sorun şu ki kaza yaptığımda, Dovi benden kaçamadı ve iki Ducati yere düşmüş oldu. Ne yazık ki Andrea şampiyonluk mücadelesi veriyor."

"Bu yüzden çok üzüldüm. Frene basmasaydım, bu sefer Danilo ile temas yaşayacaktım ve yine aynı şekilde bitecekti." dedi.

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, Zarco ile olan kaza nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ancak bunun tamamen yarış kazası olduğunu söyledi.

Dovizioso, "Antrenman seansındaki performansım fena değildi, Pecco'ya çok benzerdi ve yarışta o gerçekten hızlıydı."

"Bir şeyler mi buldu yoksa mümkün olan sonuç o muydu bilmiyorum. İyi bir start almak önemliydi ve bunu yaptım. Bu açıdan çok mutluydum. Daha fazla söyleyecek bir şey yok."

"Yarış kazasıydı, bu yüzden diyecek bir şey yok. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu tür bir olay başınıza geldiğinde, yapabileceğiniz bir şey olmadığı için hayal kırıklığı yaşarsınız."

"Şampiyona açısından bugün çok fazla puan kaybettik." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Johann Zarco
Editör Lewis Duncan

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