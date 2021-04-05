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MotoGP / Haberler

Zarco: "Şampiyonada lider olmam, KTM'deki dip noktasının telafisi değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Pramac sürücüsü Johann Zarco, Doha Grand Prix'sinin ardından şampiyona lideri olsa da, bunu KTM dönemindeki 'dip noktasından' sonra telafi olarak görmüyor.

Zarco: "Şampiyonada lider olmam, KTM'deki dip noktasının telafisi değil"

MotoGP'ye Tech3 Yamaha ile geçiş yapan Zarco, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından, dikkatleri üzerine çekmiş ve KTM fabrika takımına geçiş yapmıştı.

Ancak KTM ile ilk yılında beklentilerin çok altında kaldı ve iki yıllık kontratı, daha ilk yılının San Marino yarışının ardından fesh edildi.

Fransız sürücü, daha sonra kısa bir süreliğine LCR Honda için yarıştı ve ardından Avintia Ducati'ye katıldı. Bu yıl ise Pramac Ducati için yarışıyor ve fabrika ekibi tarafından destekleniyor.

Geçen yıl Brno'da podyuma çıkan Zarco, 2021'de Ducati fabrika ekibi sürücüsü haline geldiği için, teknik anlamda dezavantaja da sahip değil ve Katar'daki ilk iki yarışta aldığı iki ikincilik sayesinde şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'deki düşüşünden sonra bunu bir telafi olarak görüp görmediği sorulduğunda,  "İki yıl önce olan şeyler hayatın bir parçasıydı."

“Bazı kararlar aldım ve şimdi en iyi isimleri yanına geri döndüğüm ve keyif alabildiğim için oldukça mutluyum."

“İlk iki yarışta çok eğlendim ve buna sahip olmak gerçekten çok güzel bir his."

"Yani bu telafi konusunu düşünmüyorum ve bunu düşünmek için doğru zaman da değil."

“Sadece anı yaşıyorsunuz. Şu anda Pramac ve Ducati ile bu andayız ve iki yıl önce aldığım kararlar geçmişte kaldı."

"Çok ama çok mutluyum. Doğru bir karar ya da değil diyemem. Kendimce bir karar verdim ve Ducati sayesinde buradayım.” cevabını verdi.

Zarco, pazar günkü yarışta galibiyet için Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'yu yenebileceğini hissettiğini, ancak Pramac'tan takım arkadaşı Jorge Martini kolayca geçemediği için, yerini korumaya odaklandığını belirtti.

"Jorge yarışa liderlik ederken, geçen haftadan daha yavaş bir tempoya sahip olmayı bekliyordum çünkü o bir çaylak ve üzerinde baskı olacaktı, fakat daha hızlı gittik. Pecco [Bagnaia] ile karşılaştırıldığında yarışın yarısından sonra sonra tempoyu 1:55'lerde tutuyordu."

"Mutluydum çünkü onun ardında iyi hissediyordum ve birinin beni her geçişinde, motosiklet sayesinde tekrar ikinci olabiliyordum."

“Benim açımdan bu, tıpkı geçen hafta olduğu gibi, enerjimi yarışın sonuna, belki de zafer savaş için saklayabilmek adına mükemmel bir yarıştı."

"Daha çok zafere odaklanmıştım, çünkü Fabio dört tur kala ardımıza geldiğinde, oldukça iyi hissediyordum ve lastiklerin zafer savaşı vermek için o kadar da kötü olmadığını düşünüyordum."

"Fakat Jorge'yi geçer geçmez hemen boşluk yarattı. Ben de onu geçmek istedim, ama Jorge biraz hızlı gidiyordu ve onu geçmek çok zordu.”

“35 gün önce Katar'a geldiğimde şampiyona lideri olmayı beklemiyordum. İyi bir iş yapmaya odaklanmak ve Ducati'den bir şeyler öğrenmek istedim. Şimdi şampiyonaya liderlik etmek harika."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Editör Lewis Duncan

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