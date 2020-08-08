Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"

Zarco, Brno'daki sıralamalarda bir senelik Ducati GP19 motosikletiyle sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazandı. Zarco böylece 2 sene sonra ilk defa pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Tech 3 Yamaha'daki başarılı döneminden sonra KTM ile sıkıntılı bir dönem geçiren ve ardından Honda motosikleti kullanan Zarco, uzun zaman sonra önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Zarco, "Yarış performansım önceki yarışlara göre daha iyi ancak yine de kazanmaya yetecek kadar iyi değil."

"Yarınki yarışta durumumuz daha farklı olacak."

"Bugünkü pole pozisyonu ile, yarışın başında avantaja sahip olabilirim."

"Bekleyip görmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar uzun süre podyum mücadelesinde yer alırsak, bu harika olur."

"İlk 5'te güçlü bir şekilde kalmak dahi iyi olabilir."

"Söylediğim gibi öğrenme sürecindeyim. Bu açıdan ilk 5 çok önemli bir sonuç olur."

"İşler yoluna giriyor ancak yine de her adımı kabul etmem gerek."

"Bugünkü adım planladığımızdan daha büyüktü. Bunu olumlu bir adım olarak kabul ettik."

"Ancak yarınki yarışın başında zirvedeki isimlerle başlamak hızlı olmam konusunda yardımcı olabilir. Ardından lastiklerin düşüşüne ve nasıl kontrol edeceğime bakacağız." dedi.

Avintia sürücüsü, dünkü antrenmanlar ve bugünkü 3. antrenman seansında en hızlı Ducati sürücüsüydü. Buna rağmen Zarco, aynı hızı sıralamalara da taşıdığı için şaşırdığını kabul etti.

Zarco, "Çizgiyi geçtiğimde 1. olduğumu gösterdiler. Çok mutlulardı."

"Ancak ben hâlâ birilerinin derecesini geliştireceğini düşünüyordum. Pist etrafında hiç ekran yoktu. Gerçekten gülümsemek istiyordum ancak diğer taraftan bir süre pole pozisyonundan emin olmadığınız için sadece mutlu olmayı tercih ediyorsunuz."

"Kapalı parka gittiğimde 1 numaralı alana çektim. Bu iyiydi."

"Mutluyum çünkü dediğim gibi bu benim için sürpriz oldu. Motosiklette her turumda büyümeye, gelişmeye, daha iyi kontrol etmeye devam ediyorum. Ducati motosikletinin çok yüksek potansiyeli var."

"Ancak yine de her şeyi doğru yapmak kolay değil. Bu açıdan bu öğrenme sürecinde, pole pozisyonu umduğumdan daha iyi bir adım." dedi.