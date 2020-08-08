MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
07 Ağu
Warm Up:
13 Saat
:
01 Dakika
:
03 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Çek GP / Son dakika

Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"

paylaşım
yorumlar
Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"
Ekleyen:
8 Ağu 2020 17:54

MotoGP Çekya GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan Johann Zarco, bu başarının Avintia Ducati'ye alışma sürecinde planladıklarından daha büyük bir adım olduğunu söyledi.

Zarco, Brno'daki sıralamalarda bir senelik Ducati GP19 motosikletiyle sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazandı. Zarco böylece 2 sene sonra ilk defa pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Tech 3 Yamaha'daki başarılı döneminden sonra KTM ile sıkıntılı bir dönem geçiren ve ardından Honda motosikleti kullanan Zarco, uzun zaman sonra önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Zarco, "Yarış performansım önceki yarışlara göre daha iyi ancak yine de kazanmaya yetecek kadar iyi değil."

"Yarınki yarışta durumumuz daha farklı olacak."

"Bugünkü pole pozisyonu ile, yarışın başında avantaja sahip olabilirim."

"Bekleyip görmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar uzun süre podyum mücadelesinde yer alırsak, bu harika olur."

"İlk 5'te güçlü bir şekilde kalmak dahi iyi olabilir."

"Söylediğim gibi öğrenme sürecindeyim. Bu açıdan ilk 5 çok önemli bir sonuç olur."

"İşler yoluna giriyor ancak yine de her adımı kabul etmem gerek."

"Bugünkü adım planladığımızdan daha büyüktü. Bunu olumlu bir adım olarak kabul ettik."

"Ancak yarınki yarışın başında zirvedeki isimlerle başlamak hızlı olmam konusunda yardımcı olabilir. Ardından lastiklerin düşüşüne ve nasıl kontrol edeceğime bakacağız." dedi.

 

Avintia sürücüsü, dünkü antrenmanlar ve bugünkü 3. antrenman seansında en hızlı Ducati sürücüsüydü. Buna rağmen Zarco, aynı hızı sıralamalara da taşıdığı için şaşırdığını kabul etti.

Zarco, "Çizgiyi geçtiğimde 1. olduğumu gösterdiler. Çok mutlulardı."

"Ancak ben hâlâ birilerinin derecesini geliştireceğini düşünüyordum. Pist etrafında hiç ekran yoktu. Gerçekten gülümsemek istiyordum ancak diğer taraftan bir süre pole pozisyonundan emin olmadığınız için sadece mutlu olmayı tercih ediyorsunuz."

"Kapalı parka gittiğimde 1 numaralı alana çektim. Bu iyiydi."

"Mutluyum çünkü dediğim gibi bu benim için sürpriz oldu. Motosiklette her turumda büyümeye, gelişmeye, daha iyi kontrol etmeye devam ediyorum. Ducati motosikletinin çok yüksek potansiyeli var."

"Ancak yine de her şeyi doğru yapmak kolay değil. Bu açıdan bu öğrenme sürecinde, pole pozisyonu umduğumdan daha iyi bir adım." dedi.

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!

Önceki haber

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Johann Zarco
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

Leclerc: "Yarın bizim için zor bir yarış olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Leclerc: "Yarın bizim için zor bir yarış olacak"

Verstappen: "Dördüncülük istediğimiz sonuç değil"
Formula 1 Formula 1 / Tepkiler
2s

Verstappen: "Dördüncülük istediğimiz sonuç değil"

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi

Sainz: "Maksimum hızın az olması sebebiyle erken elendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz: "Maksimum hızın az olması sebebiyle erken elendim"

Gasly yedinciliğin ardından mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Gasly yedinciliğin ardından mutlu

Son Haberler

Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika
44dk

Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!

MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi

Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

2
Formula 1

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

2s
3
Formula 1

Leclerc: "Yarın bizim için zor bir yarış olacak"

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Dördüncülük istediğimiz sonuç değil"

2s
5
Formula 1

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

2s

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"
MOTOGP

Zarco: "Pole pozisyonu umduğumuzdan daha büyük bir adım oldu"

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!
MOTOGP

Brno MotoGP: Zarco, 2018'den sonraki ilk pole pozisyonunu kazandı!

MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi
MOTOGP

MotoGP'de ilk pozitif vaka tespit edildi

Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider
MOTOGP

Brno MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Zarco'nun önünde lider

Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!
MOTOGP

Brno MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.