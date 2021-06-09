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MotoGP / Katalan GP Haberler

Zarco: ''MotoGP'deki ilk galibiyetimi almak için bir şeyler eksik''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Pramac'tan Johann Zarco, kendini ilk MotoGP zaferini almak için zorlamadığını ancak bunu yapabilmek için ''bir şeylerin eksik olduğunu'' söyledi.

Zarco: ''MotoGP'deki ilk galibiyetimi almak için bir şeyler eksik''

Ducati sürücüsü 2021 sezonunda dört kez podyuma çıktı ve bu podyumların hepsinde ikincilik kupasını aldı. Zarco aynı zamanda Katalonya Grand Prix'sinde de galibiyet için mücadele ediyordu ancak KTM'den Miguel Oliveira'ya bu savaşı kaybetti.

MotoGP'de kariyerindeki beşinci yılında olan Zarco, zafere daha önce birçok durumda çok yaklaşmıştı.

Şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 14 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Zarco, bir gün galibiyet alacağını bildiğini ancak şu an onun için önemli olan şeyin iyi puanlar almaya devam etmesi gerekli olduğunu söyledi.

Zarco şu ifadeleri kullandı: ''İlk galibiyetimi almak benim için iyi olur ancak ikinci sırada, 20 puan almak da harika.''

''Bu yüzden galibiyet konusunda çok endişeli değilim ve kendime çok baskı uygulamıyorum çünkü bu zaferin, her şeyin daha iyi şekilde kontrol altında olduğu bir zaman geleceğine inanıyorum.''

''Ancak yine de motosiklette gelişmeye devam ediyorum ve bu iyi bir his.''

''Ducati'nin çok yüksek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve her seferinde motosikleti daha iyi kullanmak için elimden geleni yapıyorum. Belki de her şey kontrol altında olduğunda, o galibiyeti alabileceğim.''

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: MotoGP

Autosport tarafından, bu sezona olan yaklaşımının, Joan Mir'in şampiyonayı kazandığı 2020 yılına benzeyip benzemediği sorulan Zarco, şunları ekledi: ''Geçtiğimiz sezon Joan Mir'in yaptıkları bu strateji için harika bir örnek ancak hafta sonunun başındaki stratejimiz bu değildi.''

''Kazanabilmek için gerçekten elimizden geleni yapmaya çalıştık ancak yine de bir şeyler eksikti.''

''Belki de yarım tur ya da bir tur fazla olsaydı kazanabilirdim ancak 24 tur hepimiz için yeterliydi.''

''Bu yüzden başlarda biraz daha hızlı olmak gerekiyor, ki ben bunu yapamadım.''

''Bu bana yılın sonunda bir avantaj sağlayabilirse, mutlu olacağım.''

''Ancak açıkçası Fabio'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu çok hızlıydı ve eğer problem yaşamasaydı, Miguel'in arkasında onunla savaşmak için bekliyor olabilirdi fakat problem yaşadı.''

''Bu sayede avantaj yakaladık. Şu anda galibiyetten önemli olan şey, ondan fazla puan kazanabilmek.''

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Quartararo'nun yarış tulumu, Katalonya GP'den sonra normal çalışıyormuş

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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