Zarco: “MotoGP’de hiçbir zaman yarış kazanamayacağımı düşünüyordum”

Moto2 çifte şampiyonu pilot, MotoGP’deki ilk yarışına 2017 sezonunda çıkmıştı. Pilot birçok kez yarış zaferlerine çok yaklaştı ancak hepsinde zaferi kılpayı kaçırdı.

Yarış kariyerinde 2016 Moto2 Valencia GP’den beri zaferi bulunmayan Zarco, Cumartesi günü heyecan dolu Avustralya GP’sinin son turunda takım arkadaşı Jorge Martin’i geçerek kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

MotoGP’de yarış galibi olma umudunu kaybedip kaybetmediği üzerine sorulan Zarco, şu açıklamaları yaptı: “Kendime yarış kazanamayacağımı kabul ettirmeye çalıştığım dönemler oldu.”

“Ancak kendime her halükarda işimi en iyi şekilde yapmam gerektiğini söyledim. İşime konsantre olursam ve doğru zamanda doğru yerde olursam yarış kazanabileceğim mantalitesini benimsedim. Yarışı kazandığım için çok mutluyum.”

“Dün tempomun iyi olduğunu ve podyumda yer alabileceğimi düşünüyordum Öyle de oldu.”

Zarco, Cumartesi sabahı yapılan antrenmanda orta lastikten memnun olmadığı için, tıpkı takım arkadaşı Martin gibi yumuşak arka lastiği seçmeyi düşündüğünü söyledi. Ancak yüksek tempodaki turlarında lastik aşınmasının fazla olduğunu görüp bundan vazgeçtiğini belirtti

Fransız pilot, orta lastiği yarış sonuna kadar ustaca sakladı ve Avustralya da yarış zaferine uzandı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing

Diğer yandan MotoGP’de hızlı olmak için gereken sürüş tarzına sahip olmadığını belirten pilot, şunları söyledi: “Sürüş tarzım MotoGP’ye uygun olmayabilir ancak bazı durumlarda bu tarz avantaj sağlayabilir.”

“Geçmişte bu avantajları daha iyi kullanabiliyordum. Şimdi ise motosikletler ve lastikler çok gelişti ve değişti. Şimdilerde motosikletin önüne güvenmeniz gerekiyor ve viraj girişinde motosikleti inanılmaz şekilde yatırmanız gerekiyor.”

“Motosikletin ön tarafına bu derece güvenmek ve bu derece yatmak bana uygun değil. Dolayısıyla kendime fazla güvenemiyorum ve rahat olamıyorum. Uzun bir yarışta işiniz iyice zorlaşıyor çünkü rahat hissetmediğimden dolayı yoruluyorum ve yarışta mücadele edemiyorum.”

“Yorulma problemi muhtemelen tarzımla ilgili. MotoGP’de hızlı bir pilot olmak için bu sürüş tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor ve bu değişim süreci doğal bir şekilde gerçekleşmek zorunda.”

“Bu süreç gerçekten uzun sürüyor. Benim için halen tamamlanmış bir süreç değil ancak Avustralya’da zafere ulaşacak kadar karşılığını aldım diyebilirim.”

İlk yarış zaferini Avustralya’da almanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyleyen Zarco, sözlerini şöyle bitirdi: “Phillip Island’da kazanmak beni ayrıca mutlu etti çünkü herkesin sevdiği bir pist. Burası kazandığınızda büyük pilotların arasında biri gibi hissettiğiniz bir pist. “