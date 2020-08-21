Zarco, Morbidelli kazasından ötürü pitten başlama cezası aldı!

Zarco ve Morbidelli, geçen hafta Avusturya Grand Prix'sinin 10. turunda 200 mph hızla giderken temas yaşadılar ve her iki motosiklet de pist dışına taştıktan sonra piste doğru savruldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales, üçüncü viraja giderken Morbidelli'nin M1'i ile temas yaşamaktan son anda kurtuldular.

Morbidelli, Zarco hakkında sert sözler söyledi ve hatta "yarı katil" bile dedi.

MotoGP hakemleri, olayı anlatması için perşembe günü Zarco ile görüştüler ve sonuç olarak Fransız sürücünün hatalı olduğuna karar verildi.

Bundan ötürü Pazar günü Zarco'ya pit yolundan başlama cezası verildi.

Açıklamada Zarco'nun "ceza ile sonuçlanan sorumsuz sürüşü" nedeniyle ceza aldığına yer verildi.

Fransız sürücü, sağ bileğindeki skafoid kemiğini kırdığı için ameliyat oldu ve cuma günkü antrenmanları zaten kaçıracaktı.

Zarco, cuma günü tekrar tıbbi testlerden geçmek zorunda kalacak ve eğer testleri geçerse, cumartesi günü üçüncü seansta piste çıkabilecek.