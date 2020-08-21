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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Zarco, Morbidelli kazasından ötürü pitten başlama cezası aldı!

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Zarco, Morbidelli kazasından ötürü pitten başlama cezası aldı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Johann Zarco, bir hafta önce Red Bull Ring'de Franco Morbidelli ile yaşanan korkunç MotoGP kazasındaki rolünden ötürü ceza aldı ve bu haftaki Steiermark GP'ye pit yolundan başlayacak.

Zarco ve Morbidelli, geçen hafta Avusturya Grand Prix'sinin 10. turunda 200 mph hızla giderken temas yaşadılar ve her iki motosiklet de pist dışına taştıktan sonra piste doğru savruldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales, üçüncü viraja giderken Morbidelli'nin M1'i ile temas yaşamaktan son anda kurtuldular.

Morbidelli, Zarco hakkında sert sözler söyledi ve hatta "yarı katil" bile dedi.

MotoGP hakemleri, olayı anlatması için perşembe günü Zarco ile görüştüler ve sonuç olarak Fransız sürücünün hatalı olduğuna karar verildi.

Bundan ötürü Pazar günü Zarco'ya pit yolundan başlama cezası verildi.

Açıklamada Zarco'nun "ceza ile sonuçlanan sorumsuz sürüşü" nedeniyle ceza aldığına yer verildi.

Fransız sürücü, sağ bileğindeki skafoid kemiğini kırdığı için ameliyat oldu ve cuma günkü antrenmanları zaten kaçıracaktı.

Zarco, cuma günü tekrar tıbbi testlerden geçmek zorunda kalacak ve eğer testleri geçerse, cumartesi günü üçüncü seansta piste çıkabilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Rachit Thukral

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