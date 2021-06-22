Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

Zarco, Pramac Ducati ile pole pozisyonundan başladığı Almanya yarışında, başlangıçta podyum mücadelesi verdi ancak 30 turluk yarışın ikinci kısmında arka yol tutuş sorunu yaşadı ve damalı bayrağı sekizinci sırada görebildi.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Ducati fabrika takım adına yarışan Francesco Bagnaia ve Jack Miller sırasıyla beşinci ve altıncı oldular. Bu yarışın ardından Zarco, puan tablosunda çok geriye düşmedi çünkü yarışı Marquez kazandı.

Assen yarışı öncesinde Quartararo ile Zarco arasında 22 puan bulunurken, Quartararo, Zarco, Miller ve Bagnaia arasında toplam 32 puan var.

Zarco, "Aklımda her zaman Marc'ın şampiyonayı kazanacağı düşüncesi vardı ama şanslıyız ki sezonun başında yarışlar kaçırdı ve ilk döndüğünde performansı iyi değildi. O, bu galibiyetiyle şampiyonada benden çok puan almadı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

"Fabio'ya daha fazla avantaj kazanma fırsatı vermedi ve bu açıdan Marc'ın kazanması oldukça iyi."

“Şu anda [Miguel] Oliveira oldukça güçlü, sadece üç yarıştan 55 puan aldı."

“Bu yüzden, sürekli çok fazla puan almasına ve giderek güçlenmesine izin vermemek için de ders çıkarmak gerekiyor."

"Sachsenring benim için, hiçbir zaman zirvede olmadığım özel bir pist ve tam da bu yüzden bugün duruma böyle bakıyorum. Yarışın sonunda hayal kırıklığına uğrasam ve önde kalma fırsatına sahip olmadığım için biraz kızgın olsam bile bunu olumlu olarak kabul etmek istiyorum."

Son anlarda gerilemesine rağmen Zarco, Almanya GP'nin ilk kısmında Marquez'in yarışı yönetme şekli hakkında bazı "inanılmaz şeyler" öğrendiğini belirtti.

Zarco, "Bu, puan almak zorunda olduğumuz bir gündü."

“Pole pozisyonu avantajını iyi kullandım. Açıkçası bu hafta sonundan, kendimi zorlama şeklimden ve ortaya koyduğum enerjiden memnunum."

“Yarışın ilk yarısı oldukça ilginç geçti ve burada, Sachsenring'de en iyi isimlerle kaldığım için çok mutluyum, rahat hissediyordum ve çok iyi şeyler görebiliyordum."

“Marc inanılmazdı ama bu inanılmaz şeylerden dersler çıkarmaya çalıştım çünkü Sachsenring gerçekten özel bir yer ve umarım bu sezon bir adım atmama yardımcı olabilir."

“Yarışta önemli noktalardan birinin Aleix Espargaro'yu geçmek olduğunu düşünüyorum."

"Marc uzaklaşmaya başladığında, biraz yağmur yağmaya başladı ve bu avantajdan yararlandı. O noktada Aleix'i geçmeye çalıştım ve bunu yapamadım, bu yüzden orada biraz zaman kaybettim."

“Sonrasında, yarışın ikinci kısmı oldukça farklıydı ve her tur arka lastiğim yol tutuş kaybediyordu. Bu yüzden, [bu bölümü] pek iyi yönetemedim.” dedi.