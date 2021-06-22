Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"
MotoGP / Almanya GP Haberler

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Johann Zarco; Marc Marquez'in Almanya Grand Prix'sini kazanmasının, geçen pazar günkü yarışta sekizinci olmasının ardından şampiyonluk umutları için iyi olduğu görüşünde.

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

Zarco, Pramac Ducati ile pole pozisyonundan başladığı Almanya yarışında, başlangıçta podyum mücadelesi verdi ancak 30 turluk yarışın ikinci kısmında arka yol tutuş sorunu yaşadı ve damalı bayrağı sekizinci sırada görebildi.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Ducati fabrika takım adına yarışan Francesco Bagnaia ve Jack Miller sırasıyla beşinci ve altıncı oldular. Bu yarışın ardından Zarco, puan tablosunda çok geriye düşmedi çünkü yarışı Marquez kazandı.

Assen yarışı öncesinde Quartararo ile Zarco arasında 22 puan bulunurken, Quartararo, Zarco, Miller ve Bagnaia arasında toplam 32 puan var.

Zarco, "Aklımda her zaman Marc'ın şampiyonayı kazanacağı düşüncesi vardı ama şanslıyız ki sezonun başında yarışlar kaçırdı ve ilk döndüğünde performansı iyi değildi. O, bu galibiyetiyle şampiyonada benden çok puan almadı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Dorna

"Fabio'ya daha fazla avantaj kazanma fırsatı vermedi ve bu açıdan Marc'ın kazanması oldukça iyi."

“Şu anda [Miguel] Oliveira oldukça güçlü, sadece üç yarıştan 55 puan aldı."

“Bu yüzden, sürekli çok fazla puan almasına ve giderek güçlenmesine izin vermemek için de ders çıkarmak gerekiyor."

"Sachsenring benim için, hiçbir zaman zirvede olmadığım özel bir pist ve tam da bu yüzden bugün duruma böyle bakıyorum. Yarışın sonunda hayal kırıklığına uğrasam ve önde kalma fırsatına sahip olmadığım için biraz kızgın olsam bile bunu olumlu olarak kabul etmek istiyorum."

Son anlarda gerilemesine rağmen Zarco, Almanya GP'nin ilk kısmında Marquez'in yarışı yönetme şekli hakkında bazı "inanılmaz şeyler" öğrendiğini belirtti.

Zarco, "Bu, puan almak zorunda olduğumuz bir gündü."

“Pole pozisyonu avantajını iyi kullandım. Açıkçası bu hafta sonundan, kendimi zorlama şeklimden ve ortaya koyduğum enerjiden memnunum."

“Yarışın ilk yarısı oldukça ilginç geçti ve burada, Sachsenring'de en iyi isimlerle kaldığım için çok mutluyum, rahat hissediyordum ve çok iyi şeyler görebiliyordum."

“Marc inanılmazdı ama bu inanılmaz şeylerden dersler çıkarmaya çalıştım çünkü Sachsenring  gerçekten özel bir yer ve umarım bu sezon bir adım atmama yardımcı olabilir."

“Yarışta önemli noktalardan birinin Aleix Espargaro'yu geçmek olduğunu düşünüyorum."

"Marc uzaklaşmaya başladığında, biraz yağmur yağmaya başladı ve bu avantajdan yararlandı. O noktada Aleix'i geçmeye çalıştım ve bunu yapamadım, bu yüzden orada biraz zaman kaybettim."

“Sonrasında, yarışın ikinci kısmı oldukça farklıydı ve her tur arka lastiğim yol tutuş kaybediyordu. Bu yüzden, [bu bölümü] pek iyi yönetemedim.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

Önceki haber

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi

1s
2
Formula 1

Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?

2s
3
Formula 1

Arka kanatlardaki taktiksel hamleler, F1'deki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiliyor?

14 dk
4
Formula 1

Rosberg: "Bottas'ın Verstappen'e yaptığı savunma tam bir çöptü"

5s
5
Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

19s
Son Haberler
Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"
MOTOGP

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

52dk
Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"
MOTOGP

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

6s
Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"
MOTOGP

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"

22s
Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"
MOTOGP

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"

21 Haz 2021
Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor"
MOTOGP

Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor"

21 Haz 2021
Son Videolar
MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı" Almanya GP
MotoGP

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde" Almanya GP
MotoGP

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu" Almanya GP
MotoGP

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"

Johann Zarco Daha fazlası
Johann Zarco
Zarco: ''MotoGP'deki ilk galibiyetimi almak için bir şeyler eksik'' Katalan GP
MotoGP

Zarco: ''MotoGP'deki ilk galibiyetimi almak için bir şeyler eksik''

MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı Katalan GP
MotoGP

MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''
MotoGP

Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi

Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?
Formula 1 Formula 1

Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?

Rosberg: "Bottas'ın Verstappen'e yaptığı savunma tam bir çöptü"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Bottas'ın Verstappen'e yaptığı savunma tam bir çöptü"

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Arka kanatlardaki taktiksel hamleler, F1'deki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiliyor?
Formula 1 Formula 1

Arka kanatlardaki taktiksel hamleler, F1'deki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiliyor?

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın

Massa: "Mercedes için en doğru şey Russell'la anlaşmak"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Mercedes için en doğru şey Russell'la anlaşmak"

2022 Formula 1 aracının prototipine dair ilk görüntüler sızdırıldı
Formula 1 Formula 1

2022 Formula 1 aracının prototipine dair ilk görüntüler sızdırıldı

Son Haberler

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"
MotoGP MotoGP

Zarco: "Marquez'in Almanya zaferi, şampiyonluk umutlarım için iyi bir haberdi"

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.