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MotoGP / Son dakika

Zarco: "Lorenzo'nun Ducati'de kazanması benim için olumlu"

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Zarco: "Lorenzo'nun Ducati'de kazanması benim için olumlu"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Oca 2020 10:30

Johann Zarco, Jorge Lorenzo’nun Ducati ile yarış kazanmasının Avintia Ducati ile yarışacağı 2020 sezonundan önce kendisi için olumlu bir örnek olduğunu söyledi.

Moto2 dünya şampiyonu Zarco, 2020 MotoGP sezonunda Avintia Ducati ile yarışma kararı almıştı. İlginç şekilde Zarco, başlangıçta bu takımda yarışmayı reddetmişti ama Ducati ile doğrudan bir anlaşma imzalayarak GP19 motosikletini sürmeyi kabul etti.

Tech 3'ten ayrılarak KTM'ye geçen Zarco, sorunlu bir sezon geçirdi ve iki yıllık anlaşmasını erkenden feshettiği gibi, sezon ortasında takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Sezonun son üç yarışında da LCR Honda için mücadele etti.

Lorenzo, Yamaha'da dokuz yıl boyunca mücadele etmiş ve 2017'de Ducati'ye geçmişti. Buradaki ilk yılı zor geçse de, 2018'de zaferler almayı başardı.

Zarco, bu durumun kendisi için olumlu bir örnek olduğu görüşünde.

Motosprint'e konuşan Zarco, “Lorenzo örneği benim için çok olumlu. Çünkü çok özel bir tarzı var; benzersiz bir stil, o kadar temiz ve hassas ki, doğru hisse sahip değilse hızlı olamıyor."

"Hiçbir zaman yarım olmadı. Ducati ile ya yavaştı ya da kazandı. Bu da Ducati mühendislerinin ona uyum sağlamayı başardığını düşünmemi sağlıyor. Mugello, Katalonya ve Avusturya'da kazandığında oldukça doğal bir Lorenzo gördük."

Zarco, bundan ötürü Ducati'nin, sürücülerine uyum sağlayabildiğini ve bunun İtalyan üreticinin en güçlü noktası olduğunu söyledi.

"Marc Marquez gibi güçlü bir sürücüye sahip olan Honda daha muhafazakar davranıyor. Ama Ducati, sürücülerin yönüne gidebiliyor."

“Ducati podyum seviyesinde olan Dovizioso, Petrucci, Miller ile daha fazla seçenek oluşturdu. Bu yüzden sadece motivasyonum, istikrarım ve hızım üzerinde çalışmam gerekiyor."

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, LCR ile katıldığı üç yarışta sadece üç puan almasına rağmen, KTM'yi sürerken kaybettiği hissi geri kazandığını söyledi.

“KTM ile yaşadıklarımdan sonra, Honda ile bu duyguyu düzelttiğim için mutlu oldum."

“Riskliydi, evet, ama Marquez ile aynı motosiklette hızlı olamasaydım, belki de bırakmanın daha iyi olacağı anlamına geliyordu. Yani biraz Lorenzo'ya olanlarla benzer."

“Honda ile neden rahat edemediğini bilmiyorum. Belki fiziksel problemlerden dolayıydı ve onun emekli olma kararını anlıyorum.

“Honda ile podyum alamadım ama yavaş da değildim. Ducati'deki mücadele beni korkutmuyor."

“Tabii ki, KTM ile başarılı olamadım, ancak yarış kazanan bir motosikletleri yoktu."

“Lorenzo biraz acı çekti ve Ducati ile kazandı, ancak genel olarak farklı stillere sahip pek çok sürücü Desmosedici ile iyi iş yaptı. Motosiklet bana güven veriyor."

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco , Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Avintia Racing , Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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